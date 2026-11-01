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Откриха полицай мъртъв в кметството във врачанското село Габаре

Откриха полицай мъртъв в кметството във врачанското село Габаре
Снимка: БТА

Колеги го открили прострелян, до него - служебното му оръжие

Полицай се е самоубил в късния следобед вчера във врачанското село Габаре. Началникът на участъка в селото Захари Цветков охранявал изборните книжа в кметството. Към 17.30 часа казал на колегите си, че отива до тоалетната. След малко проехтял изстрел.

Неговите колеги открили началника си прострелян в главата, а до него било служебното му оръжие.

Захари Цветков работи поне от 15 години в системата на МВР, съобщава Bulnews. Заради добрата му работа преди седмици той е бил повишен в началник на участъка в Габаре. Неговият брат работи в "Пътна полиция" във Враца.

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