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Не само чесън: 5 храни с мощно действие върху имунитета

Не само чесън: 5 храни с мощно действие върху имунитета
pixabay

Някои от тях са богати на витамини, минерали и антиоксиданти, които подпомагат естествените защитни функции на организма

Чесънът често се свързва с укрепването на имунитета, но има и редица други храни, които осигуряват необходимите за организма хранителни вещества. Сред тях са продукти с високо съдържание на витамини, минерали и антиоксиданти, които участват в поддържането на нормалната имунна функция.

Цитрусови плодове

Лимоните, лаймовете, портокалите и грейпфрутите са сред най-познатите източници на витамин С. Освен него те съдържат и антиоксиданти, които помагат за защитата на клетките от увреждане.

Особено важна е ролята на витамин С за белите кръвни клетки - част от естествената защита на организма срещу инфекции. Макар приемът му да не гарантира предпазване от настинка, достатъчното количество е необходимо за поддържане на доброто здраве. Според някои проучвания витаминът може да допринесе и за по-кратко протичане на симптомите.

Чушки

Червените чушки се отличават не само с високото си съдържание на витамин С, но и с наличието на бета-каротин. След попадането му в организма той се преобразува във витамин А, който е необходим за правилната работа на имунната система. Друг ценен компонент в червените чушки е ликопенът - антиоксидант, който предпазва клетките от увреждане.

Кисело мляко

Връзката между чревното здраве и имунитета прави киселото мляко подходяща част от разнообразното меню. То може да съдържа пробиотици - живи микроорганизми, които подпомагат равновесието на чревната микрофлора.

Причината тази връзка да е толкова важна е, че значителна част от имунните клетки се намират именно в храносмилателната система. Определени пробиотични щамове могат да повлияят благоприятно на имунната защита, но резултатите зависят от конкретните микроорганизми и тяхното количество. Не всяко кисело мляко обаче съдържа култури с доказан положителен ефект върху здравето.

Листни зеленчуци

Спанакът, кейлът и манголдът осигуряват на организма редица важни хранителни вещества. Сред тях са витамините А, С и К, както и минерали, антиоксиданти и фибри.

Ползите им не се ограничават само до съдържанието на витамини. Фибрите в листните зеленчуци подпомагат развитието на полезните чревни бактерии, които имат значение за храносмилането и нормалната работа на имунната система.

Мазни риби

Скумрията, сардините и аншоата са добри източници на омега-3 мастни киселини. Те участват в контрола на възпалителните процеси и подпомагат нормалната функция на клетките, включително на тези, които имат отношение към имунния отговор.

Включването на мазна риба в менюто е един от начините да си осигурим тези ценни мастни киселини и да поддържаме пълноценно хранене.

За нормалното функциониране на имунната система е необходимо организмът да получава разнообразни хранителни вещества. Това може да се постигне чрез меню, което включва плодове, зеленчуци, риба, млечни продукти и други пълноценни храни. Така се осигуряват белтъчини, полезни мазнини, витамини и минерали.

Не бива обаче да се разчита на конкретен продукт като средство за предотвратяване на инфекции. Храненето е само един от факторите, които имат значение за здравето. Към него трябва да се добавят достатъчно сън, движение и устойчиви здравословни навици.

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