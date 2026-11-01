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Олександър Усик напуска тежката категория в бокса

Олександър Усик напуска тежката категория в бокса
БТА

Непобеден американец е вероятният следващ съперник на украинеца

Бившият абсолютен световен шампион по бокс Олександър Усик ще напусне тежката категория. Златният медалист от олимпийските игри в Лондон 2012 иска да се завърне в по-естествената за него полутежка категория (до 91 кг). 39-годишният Усик натрупа значителна мускулна маса, за да се качи при най-тежките, където записа впечатляващи победи срещу Антъни Джошуа и Тайсън Фюри.

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През май 2026 година Усик победи кикбокс легендата Рико Верхувен край пирамидите в Египет, а след това обяви, че ще оваканти шампионските си пояси. Украинецът остава непобеден в професионалния бокс с 25 поредни победи, 16 от които с нокаут. Първоначално се заговори, че ще има двубой между него и Дионтей Уайлдър, но засега няма разбирателство между двата лагера и Усик явно сменя стратегията. Той вече е свалил килограми и работи върху бързината си.

Твърди се, че най-вероятният следващ съперник на Усик е шампионът в полутежка категория Давид Бенавидес (САЩ). 29-годишният Бенавидес е един от най-обещаващите бойци и в момента се намира в пика на кариерата си. Той е ставал шампион в три различни категории, а през декември му предстои мач за обединение на поясите в полутежката дивизия. Бенавидес също е непобеден в професионалния бокс с 32 поредни победи (26 с нокаут).

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