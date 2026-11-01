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Младежките олимпийски игри в Сенегал започнаха с организационен хаос

Младежките олимпийски игри в Сенегал започнаха с организационен хаос
БТА

Запушени тоалетни, липса на климатици и лоши условия посрещнаха младите спортисти

Младежките олимпийски игри в Сенегал започнаха със сериозни организационни проблеми. Игрите бяха отркити с впечатляваща церемония в столицата Дакар, но, редица неприятности в олимпийското село и на спортните съоражения предизвикаха недоволство сред участващите делегации.

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Сред най-честите оплаквания на спортистите са липсата на климатици в стаите и запушващите се тоалетни. Причината за последния проблем е, че канализационната система не е пригодена за толкова голям брой хора. Много от състезателите не знаели, че използваната тоалетна хартия трябва да се изхвърля в специално поставени кошчета, а не в тоалетната.

Проблемите обаче далеч не се изчерпват с битовите неудобства. В първия ден плувците не успели да проведат тренировка, тъй като басейнът бил затворен заради прекалено високата температура на водата. На следващия ден те трябвало да пътуват продължително време през огромните задръствания в Дакар, за да стигнат до предвиденото съоръжение.

Ситуацията е толкова сериозна, че плувните състезания са без представители на САЩ и Австралия. Според информацията техните олимпийски комитети са препоръчали на състезателите си да не участват заради незадоволителните условия.

Допълнително недоволство предизвиква и настаняването на част от придружаващите делегациите лица. Те са разпределени в хотели извън официалните обекти, като предложените от организаторите места не отговаряли на предварително рекламираните условия и цени.

Проблеми с инфраструктурата и наводнения

Организаторите трябва да се справят и с редица инфраструктурни затруднения. Още преди откриването на Игрите бяха съобщени проблеми с ВиК и електрическите инсталации в олимпийското село в Диамниадио, където са настанени хиляди млади спортисти. Сред останалите притеснения са забавени довършителни дейности, течове по канализационната мрежа и неизправности в част от техническите съоръжения. Имаше и въпроси около контрола на качеството на водата.

Ситуацията бе усложнена и от проливните дъждове, които предизвикаха сериозни наводнения в Дакар и околните райони непосредствено преди началото на надпреварата. Допълнително здравните власти повишиха нивото на тревога заради опасения от внос на ебола в региона и докладван случай на предаване на дифтерия в стратегическия олимпийски център Диамниадио.

Исторически момент, но с горчив привкус

Дакар 2026 трябваше да бъде историческо събитие, тъй като за първи път африканска държава приема олимпийско спортно събитие. В надпреварата участват около 2700 спортисти на възраст между 14 и 17 години от 204 национални олимпийски комитета.

Младежките олимпийски игри се провеждат от 31 октомври до 13 ноември, като състезанията са разпределени между Дакар, Диамниадио и Сали.

Въпреки огромните инвестиции и дългогодишната подготовка, проблемите поставят под въпрос готовността на организаторите да осигурят условия, отговарящи на олимпийските стандарти. За младите спортисти, които трябва да получат незабравимо преживяване, първите дни в Сенегал се оказват съпътствани от редица неприятни изненади.

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