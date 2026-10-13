Тотото ще спонсорира българските спортисти за олимпийските игри в Лос Анджелис 2028

Българският олимпийски комитет и Българският спортен тотализатор подписаха договор за сътрудничество и финансово обезпечение на българските спортисти в настоящия олимпийски цикъл. Контрактът е до края на 2028 година. Точните параметри не бяха съобщени на пресконференцията, но президентът на БОК Весела Лечева гарантира, че спортистите ще бъдат осигурени. Всички пари ще се обсъждат и от Изпълнителното бюро на комитета, преди да бъдат разходвани по предназначение.

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„За първи път се подписва дългосрочно споразумение между тотализатора и БОК. Така показваме конкретен резултат от съвместната ни работа през последните четири месеца. В началото на мандата на обещахме по-добро управление и контрол на публичните средства. Целта ни е да се гарантира спокойствието на нашите олимпийци в предстоящата олимпийска година. Надявам се, че средствата ще бъдат в полза на нашите спортисти“, заяви спортният министър Енчо Керязов.

„Огромни благодарности към министерството и спортния тотализатор за новия договор за следващите три години. Това ще даде шанс да реализираме нашите ценности и да развием българските спортисти. Подкрепата не трябва да бъде само за олимпийската година, а за целия цикъл, надявам се той да бъде и за годините напред. Най-естественото нещо е държавната лотария да си съдейства с олимпийския комитет - това е практика в цяла Европа", каза на свой ред Лечева.

От думите на Лечева се подразбра, че в договора всъщност не е записана конкретна сума, която ще получава олимпийският комитет за периода на споразумението. Вместо това изпълнителното бюро на БОК ще изготвя проекти и програми за изпълнение на дейността си, които ще бъдат целево финансирани от тотализатора.