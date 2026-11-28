Турските сили за сигурност задържаха 84 души при мащабна операция срещу терористичната организация "Ислямска държава" (ИД), проведена в 29 окръга на страната. Това съобщи държавната телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

Акциите са осъществени от екипи на Дирекцията за борба с тероризма към Главното управление на жандармерията под координацията на местните прокуратури.

По информация на турското Министерство на вътрешните работи задържаните са заподозрени в членство в "Ислямска държава", разпространяване на пропаганда в социалните мрежи и осигуряване на финансова подкрепа за групировката.

Според властите част от предполагаемото финансиране е преминавало през лица, свързани с организации, представяни като благотворителни.

"Операциите срещу дейността и финансовите структури на ИД продължават с решимост в името на мира и сигурността на страната", се посочва в официалното съобщение на турското вътрешно министерство.

Разследването е насочено както към предполагаеми членове на групировката, така и към мрежите за пропаганда и финансиране на дейността ѝ.