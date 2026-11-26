Турция и Русия ще обсъдят разширяването на сътрудничеството си в търговията, енергетиката, строителството и туризма на 27 ноември в Истанбул, съобщи „Хюриет дейли нюз“, цитиран от БТА. Двете страни си поставят за цел да увеличат двустранния стокообмен до 100 млрд. долара, след като през 2025 г. той е намалял с 6,5% до 49,2 млрд. долара.

Двайсетото заседание на турско-руската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество ще бъде ръководено от турския министър на търговията Йомер Болат и руския вицепремиер Александър Новак. Успоредно със заседанието ще се проведе форум с участието на компании от двете страни. Те ще обсъдят възможности за инвестиции, съвместни проекти и индустриални партньорства. Предвидени са и срещи между компании от енергетиката, туризма, селското стопанство и търговията.

Според изданието войната в Украйна е сред факторите за спада в двустранната търговия през последните години. През 2025 г. Турция е изнесла за Русия стоки за над 6,7 млрд. долара, а вносът ѝ е достигнал 42,4 млрд. долара. През първите девет месеца на 2026 г. двустранният стокообмен е възлязъл на 32,6 млрд. долара, от които 4,6 млрд. долара са турски износ, а 28 млрд. долара са внос от Русия.

Минералните горива и свързаните с тях продукти съставляват около 70% от турския внос от Русия. Сред основните енергийни проекти на двете страни са АЕЦ „Аккую“, която се изгражда от руската компания „Росатом“, и газопроводът „Турски поток“, по който руски природен газ достига до Турция и Европа. Анкара планира да започне да използва електроенергия от „Аккую“ през 2027 г., посочва изданието.

Русия остава най-големият външен пазар за турските строителни компании. Между 1972 г. и септември 2026 г. те са реализирали там 2190 проекта на обща стойност 103,3 млрд. долара. Турски компании инвестират в Русия и в банковия сектор, туризма, текстилната и хранително-вкусовата промишленост, както и в производството на електроуреди, стъкло и строителни материали.

Русия остава и страната, от която Турция приема най-много чуждестранни туристи. Броят на руските посетители е достигнал 6,9 млн. през 2025 г. спрямо 6,7 млн. през 2024 г. и 4,6 млн. през 2021 г.