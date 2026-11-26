На 26 ноември Съединените щати отбелязват Деня на благодарността, който е един от най-обичаните празници в 50-те щаата. За милиони американци семейната вечеря означава пътуване, а тази година и по-висока сметка за традиционното меню, показва бърза справка на цените онлайн. Очаква се около 81,5 млн. души да пътуват за празника, почти колкото миналата година, докато продуктите за вечеря за десет души са поскъпнали с около 6%. Двете числа показват как един и същ празник поставя домакинствата пред различни решения – колко могат да отделят за трапезата и колко са готови да платят, за да стигнат до нея.

Колко струва празникът тази година

Според годишното проучване на Американската федерация на фермерските бюра продуктите за традиционна вечеря за десет души струват средно 58,63 долара. Това е първото поскъпване от 2022 г. насам, като сред основните причини са по-високите цени на пуйката, млякото, хлебчетата и червените боровинки. Сметката остава под рекорда от 2022 г. и варира според региона. Тя измерва цената на определена кошница от продукти, докато бюджетът за семейното събиране може да включва и гориво, самолетни билети или нощувка в хотел.

Американската автомобилна асоциация (AAA) очаква 81,5 млн. души да изминат поне 80 километра от дома си между 24 и 30 ноември. Прогнозата е за спад от едва 0,1% спрямо миналата година въпреки по-високите разходи за пътуване. Ако се потвърди, това ще сложи край на три последователни години с рекорден брой пътуващи. За авиокомпаниите и пътната мрежа обаче натоварването остава почти същото, защото милиони хора тръгват в рамките на няколко дни. Този факт трябва обаче да се постави и в контекста на последните проблеми с радарите на някои американски летища в началото на месеца, които затрудниха сериозно въздушния трафик в САЩ.

Един празник, различни прочити на историята

Популярният разказ за Деня на благодарността води към есента на 1621 г., когато английски заселници в Плимут и представители на народа уампаноаг участват в тридневно събиране след прибирането на реколтата. Запазеното писмено свидетелство описва пиршеството накратко. То например споменава дивеч и птици, без да уточнява дали на трапезата е имало пуйка. Познатото днес празнично меню се е оформило по-късно.

Празникът придобива национално значение векове по-късно. През 1863 г., в разгара на Гражданската война, президентът Ейбрахам Линкълн обявява последния четвъртък на ноември за Ден на благодарността. През 1941 г. Конгресът определя датата, която се спазва и днес – четвъртия четвъртък на месеца. В моменти, в които американците са сериозно разделени, а човекът, обитаващ Белия дом играе по-скоро ролята на разединител, а не на обединител, Деня на благодарността придобива още по-дълбок смисъл.

В дните преди Деня на благодарността в Белия дом се провежда една от най-необичайните президентски церемонии в САЩ. Държавният глава символично „помилва“ две пуйки – основната птица и нейната резерва – и така ги спасява от празничната трапеза. Обичаят да се подарява пуйка на американския президент датира от XIX век, а помилването се превръща в ежегодна традиция през 1989 г., когато Джордж Буш-старши обявява, че птицата получава „президентско помилване“ и ще прекара остатъка от живота си във ферма.