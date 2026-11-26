Седмицата на Черния петък е подходящ момент за много българи в чужбина да планират пътуването си до България за Коледа и Нова година. Но преди да се възползват от намаленията, предлагани от авиокомпаниите, е добре да обърнат внимание не само на цената, но и на условията на пътуването.

Експертите по авиационно право от SkyRefund напомнят, че по-евтиният билет не означава по-малко права за пътниците. Важно е обаче как е организирано пътуването и какво трябва да имат предвид пътниците още при покупката.

За много българи, които живеят и работят във Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерландия и Белгия и други европейски държави, празниците са повод да се приберат при семейството си.

Разпродажбите около Черния петък (27 ноември) и Travel Tuesday (1 декември - денят на специалните оферти за пътувания, който следва традиционните ноемврийски разпродажби) предлагат добра възможност да се намерят по-достъпни полети за празничния период. Атрактивната цена обаче не бива да бъде единственият критерий при избора. Преди покупката е важно да се съобразят няколко ключови фактора, които могат да повлияят на пътуването, особено когато то включва прекачвания или полети с различни авиокомпании, информират от SkyRefund за Таралеж.

„Пътуванията по празниците изискват допълнително планиране, особено когато включват прекачвания или полети с различни авиокомпании. При възникване на проблем пътниците не винаги са наясно с правата си и с възможностите за защита, които европейското и националното законодателство им предоставят. Важно е да се подчертае, че цената на самолетния билет не влияе върху правата на пътниците – те имат еднакви основни права независимо дали са закупили билет с намаление или на редовна цена. От съществено значение е обаче да познават приложимите правила и да обръщат внимание на условията на резервацията още при закупуването на билета“, напомнят от SkyRefund.

От компанията предоставят и практичен списък, който можете да използвате за бърза проверка преди да запазите самолетни билети по време на Черния петък.

5 неща, които да проверите, преди да купите билет

1. Проверете дали полетите са в една резервация. Понякога два отделно закупени билета изглеждат като изгоден начин да стигнете до България – например с прекачване във Виена или Истанбул. Но ако първият полет закъснее и изпуснете следващия, авиокомпанията, която го изпълнява, не е длъжна да ви осигури нов билет или да покрие разходите за пропуснатата връзка. Това може да означава допълнителни разходи и неочаквани затруднения за пътниците. Ситуацията е различна, когато двата полета са част от една резервация. Тогава авиокомпанията трябва да ви осигури алтернативен полет до крайната дестинация, без да заплащате допълнително. При по-дълго изчакване имате право и на грижа – храна, напитки, а при необходимост и хотелско настаняване. Ако в резултат на закъснението пристигнете с повече от три часа след предвиденото време, може да имате право и на обезщетение до 600 евро на човек. Размерът зависи от разстоянието на полета, а правото на обезщетение – и от причината за закъснението.

2. Обърнете внимание откъде излита самолетът и коя авиокомпания изпълнява полета. Не всички международни полети попадат под едни и същи правила за защита на пътниците. Приложимото законодателство зависи както от началната точка на пътуването, така и от авиокомпанията.

● Полетите, които излитат от летище в ЕС, включително София, Варна, Пловдив и Бургас, попадат под действието на европейския Регламент (ЕО) № 261/2004, независимо от националността на авиокомпанията. ● При полети към ЕС от държава извън Съюза европейските правила се прилагат, когато полетът се изпълнява от авиокомпания от ЕС.

● За полетите от Великобритания до България важат британските правила UK261, които осигуряват сходна защита на пътниците.

● Ако се връщате от Истанбул с турска авиокомпания, приложими са турските правила за защита на пътниците. Това разграничение е особено важно за българите, които пътуват от различни държави и често използват алтернативни маршрути, за да намерят по-добра цена.

3. По-ниската цена на билета не означава по-ниско обезщетение. Дори да сте купили билет на намалена цена или от нискотарифна авиокомпания, правата ви при закъснение или отмяна остават същите. Размерът на обезщетението по европейските правила се определя от разстоянието на полета и продължителността на закъснението при пристигане, а не от сумата, която сте платили за билета. В зависимост от маршрута обезщетението може да достигне до 600 евро на пътник. От значение също така е, че правото на обезщетение принадлежи на пътника, а не на човека, който е платил билета. Така, ако родителите ви или друг близък са закупили билета вместо вас, това не променя правата ви.

4. При отменен полет имате право на избор – не е задължително да приемате ваучер. Когато авиокомпанията отмени полета ви, тя трябва да ви предложи избор между възстановяване на сумата за билета и алтернативен полет до крайната дестинация при съответните условия. Може също така да бъде предложен и ваучер, но приемането му от страна на пътниците не е задължително. Преди да се съгласите на такъв вариант, проверете внимателно срока на валидност на ваучера и условията за използване. В някои случаи ваучерите са обвързани с ограничения, а при финансови затруднения или несъстоятелност на авиокомпанията съществува риск да не успеете да използвате стойността им.

5. Запазете всички документи, свързани с пътуването. Ако възникне проблем, документите могат да се окажат решаващи. Съхранявайте потвърждението за резервация, бордните карти и всяка кореспонденция с авиокомпанията. Ако се наложи да чакате продължително или да останете на летището през нощта, пазете и касовите бележки за храна, напитки, транспорт и хотел. Добре е също да поискате писмено обяснение за причината за закъснението или отмяната. Така ще разполагате с повече информация, ако впоследствие решите да потърсите обезщетение.

Повече информация за правата на пътниците и възможностите за получаване на обезщетение: https://skyrefund.com/bg.