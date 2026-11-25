Държавният департамент на САЩ съобщи днес, че е одобрил евентуална продажба на Украйна на оборудване за поддръжка на изтребители Ф-16 (F-16) и свързани с него материали на приблизителна стойност 621,9 милиона долара, предаде Ройтерс.

Основният изпълнител по сделката ще бъде избран чрез процедури за възлагане на обществени поръчки, организирани от американското правителство, се уточнява в официалното изявление на ведомството.

Новината за подкрепата за украинската авиация идва на фона на острия недостиг на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot), от които Киев спешно се нуждае с настъпването на зимата и засилването на руските въздушни удари. По-рано тази седмица стана ясно, че Пентагонът все още бави окончателното одобрение за трансфера на около 60 ракети прехващачи „Пейтриът“ (40 ракети PAC-3 и около 20 по-стари PAC-2), включително такива от европейски арсенали, които вече са финансирани от съюзниците на Украйна.

Тъй като системите и боеприпасите са американско производство, Вашингтон трябва да разреши както прекия им износ, така и реекспорта им от трети страни. Украинският президент Володимир Зеленски неколкократно призова САЩ да отблокират доставките на вече платените от партньорите ракети, предупреждавайки, че попълването на запасите е от критично значение за защитата на градовете и енергийната инфраструктура от руските балистични атаки.