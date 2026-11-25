Европейската комисия предвижда участието на всички страни членки в новия заем за Украйна в размер на 45 млрд. евро, без да се налагат преки вноски от националните бюджети, съобщи говорител на институцията на пресконференция.

Той уточни, че механизмът няма да доведе до пряко финансово натоварване за държавите от ЕС. Изявлението беше направено във връзка с оценките на ЕК за икономическото състояние на страните членки, включително България и Унгария, които заявиха намерение да не участват във финансирането на украинската отбрана.

По отношение на България говорителят обясни, че решението не е политическо, а произтича от технически изисквания и действащото законодателство. Той подчерта, че когато съответните критерии са изпълнени, възможностите за различно действие са ограничени, тъй като Европейската комисия следва установените процедури и обективни правила.

Очаква се въпросът за новия финансов пакет да бъде обсъден на извънредното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе утре и вдругиден в Брюксел.

Според представения от ЕК механизъм главницата по заема ще се покрива чрез приходите от лихви върху руските активи, замразени в резултат на санкциите на ЕС. Лихвените плащания по самия заем обаче ще бъдат осигурени от бюджета на Европейския съюз. От Комисията посочват, че този подход цели да избегне пряко отражение върху националните бюджети на държавите членки.