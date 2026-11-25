Нощна руска атака срещу енергийния сектор на Украйна нанесе щети на електроенергийната и газовата инфраструктура и доведе до прекъсвания на електрозахранването в пет области, съобщиха украинските власти, цитирани по Ройтерс.

Руските удари са спрели производството на електроенергия в топлоелектрическа централа на компанията ДТЕК (DTEK) и са повредили сериозно нейното оборудване, уточниха от дружеството, без да разкриват местоположението на обекта. Атаките са предизвикали и голям пожар в обект за добив на газ на държавната компания „Нафтогаз“ в централната Полтавска област, което е наложило спиране на работата му.

С настъпването на студеното зимно време в страната поредната вълна от удари засили натиска върху и без това затруднената енергийна система на Украйна.

Заместник-министърът на енергетиката Артьом Некрасов съобщи, че атаките са прекъснали и външното електрозахранване на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала за 17-и път от началото на годината.

Губернаторът на Запорожка област Михайло Семикин заяви, че при сутрешна атака срещу областния център е била поразена жилищна сграда, при което са ранени шестима души, сред които две деца. При удар по жилищна сграда в града във вторник пострадаха най-малко 50 души.

„Най-тежка е ситуацията в Запорожие, където сега е насочено цялото ни внимание“, написа премиерът Сергий Корецки в приложението „Телеграм“.

Корецки съобщи още, че един човек е загинал в Киевска област, а руските сили са нанесли удари и по логистични маршрути в Южна Украйна, нанасяйки щети на граждански обекти и жилищни сгради.

Изпълняващият длъжността кмет на град Бела църква, намиращ се близо до Киев, Володимир Вовкотруб информира, че са повредени обекти на голямата верига за стоки за бита „Епицентър“ и на най-голямата частна куриерска компания в Украйна – „Нова поща“.

Губернаторът на Одеска област Олег Кипер съобщи, че масирана руска атака с дронове е нанесла щети на гражданската и енергийната инфраструктура в Одеса и предградията на града. В самия град е поразен жилищен комплекс, като две жени са ранени от шрапнели. В предградията са пострадали логистична компания и фабрика за хартиени изделия.

От енергийната компания ДТЕК уточниха, че части от два района на Одеса са останали без електричество, а част от критичната инфраструктура работи с прекъсвания.