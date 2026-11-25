Легендата на българския футбол Йордан Лечков ще пътува с Левски за Марсилия. Той ще гледа мача на "Велодром" на живо по покана на "фокейците".

"Там си е доста шумничко. Много вярна публика имат, доколкото аз си спомням. За мен е престиж за български отбор. Аз пожелавам успех на Левски. Във футбола всичко е възможно. Ако си вярват, могат да вземат това, което са си планирали", коментира Лечков.

Той сподели, че не следи първенството, защото "има други занимания". "Те си знаят – треньорът си знае задачите, момчетата са подготвени. Не мога да давам акъл в момента. Пожелавам успех на всички български отбори", допълни той.

"На мен ми се ще да играят повече български момчета. Радвам се да има силни Левски и ЦСКА. Това е пътят. Ако има силни Левски и ЦСКА, да могат да си трансферират по-слабите отбори силните играчи там", добави той за представянето на двата отбора в Европа.

"Нямаме футболисти, нямаме класа. Не е лесно да ги създадем. Вижте колко време ме няма – нито ме плюят, доволен съм. Държавата, ако не участва, аз съм казал – стадиони, инфраструктура. Ще видите сега разликата в инфраструктурата", коментира още той.

"Да, по покана на Марсилия отивам. Чак много да ме ласкае, не. Знак на уважение. Като например в Хамбург правиха събиране, поканиха Балъков, мен не ме поканиха. Винаги съм пожелавал на Левски и нашите отбори успех. Това, че съм играл в ЦСКА и съм ставал шампион... Те пък не ме поканиха на откриването на стадиона", каза той.