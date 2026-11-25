Левски е предложил три варианта пред УЕФА, след като Марсилия отказа да предостави 5% от капацитета на "Велодром" на феновете на "сините". Това разкри изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров.

Той говори пред медиите на летище "Васил Левски" преди заминаването на отбора за Франция. Според Боримиров УЕФА е трябвало да премести сблъсъка в друг град или държава, или пък двубоят да се проведе в София.

"Хубаво е, когато се връщаме назад във времето и се сещаме за хубави неща. Надявам се отборът да покаже това, на което е способен и да се поздравим с успех. Имаме реални шансове да вземем поне точка от Марсилия, ако играем нашата игра", каза Боримиров.

"Имаме талисман, който ще се присъедини в Марсилия - Седрик Бардон. Лично го поканих. Ще се радвам да го видя. В съвременния свят човек влиза в интернет и получава цялата информация. Не можем да живеем в миналото, а сега - в настоящето и бъдещето", добави той.

Той коментира и разразилия се скандал с билети за феновете на Левски за двубоя. От Марсилия предоставиха едва 500 пропуска за привържениците на "сините". "За нас е неприемливо това, което направи Марсилия. Защо? Защото намалиха нашите билети с 85%, а поощриха техните. Който закупи два, получава четири. Футболът е игра, която да доставя радост на хората. А не стадионът да е място, където да се случват нежелани неща и после да се коментира кой крив, кой прав. УЕФА е наясно и трябваше да вземе мерки. А именно: да премести мача в друг град или държава, или Марсилия да гостува на нашия стадион. Нашите фенове са 500 и те казват, че не могат да се справят. Техните са 57 000 - как с тях се справят? Не се мери с еднакъв аршин".

Изпълнителният директор на "сините" говори и за напусналите служители на клуба през последните дни. "Играем мач за мач. Ако успеем да победим, ще видим какво ще се случи. Гледаме си само нас. Мъчно ми е за промените, защото бяхме създали много добър колектив, но всеки има правото да избира как да се развива".