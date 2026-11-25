Бившият нападател на Левски и настоящ на Пирин Благоевград Станислав Костов даде специално интервю пред ТАРАЛЕЖ преди мача на "сините" срещу Олимпик Марсилия в Лига Европа. Той сподели очакванията си за двубоя, както и за битката за титлата в България. Костов обърна специално внимание на младия талант на шампионите Стивън Стоянчов.

Станислав Костов говори за случващото се в настоящия му клуб, който се намира в незавидна ситуация на дъното във Втора лига. Нападателят сподели и за първите си крачки, които прави в треньорството.

"При мен всичко е наред, чувствам се отлично. Подготвяме се за следващия мач на Пирин. В момента собственик е Мирослав Митев. Треньор е Петър Михтарски. Клубът започва да се оздравява с помощта на средства на бизнесмени от града. Трудно се намират пари, но имаме някакви средства. Надявам се хората от по-високо ниво да намерят начин да излезем от тази ситуация, защото към момента нещата не са добре откъм финансиране и спортни резултати. Надявам се да се пооправим финансово с помощта на деятели в града", коментира Станислав Костов.

"Клубът е в лоша ситуация откъм финансиране, а и откъм резултати. През лятото не се намери добро финансиране и добри играчи и се стигна до това положение. Предишният собственик реши да се откаже по средата на първенството и остави клуба на произвола на съдбата. Нещата са извън всички граници. Надявам се да има подобрение. Клубът има доста задължения. Сегашните собственици търсят пари, опитват се и погасяват дългове. Това обаче е трудна задача, защото в днешно време е трудно някой да налива сериозни средства във футбола. Даваме шанс и да доста млади момчета, но за момента или не са готови, или не са добре подготвени. Спортно-технически не се представя добре и това също е проблем. Откъм желание не можем да се оплачем от момчетата. Недопустимо е за клуб като Пирин да има 2 точки за 13 мача. Момчетата трябва да дадат още малко повече от себе си, за да вземем още точки, а от зимата да се мисли за нещо повече", добави той.

Нападателят започна работа и в школа в Благоевград, където работи с деца. "Искам да благодаря на собствениците Георги Тасов, Николай Ризов и Светослав Дяков, че ме поканиха, за да започна с треньорството. Работя с малки дечица. Харесва ми и занапред със сигурност искам да се занимавам с това. Уча занаят и от г-н Михтарски. Помагам с каквото мога. Надявам се в близко бъдеще да започвам да мисля и за следващата стъпка, защото вече съм на 35 години и като футболист не ми остава много време".

Станислав Костов говори за представянето на неговия любим Левски в първенството и Европа до момента. "Левски винаги си ги следя. Смятам, че се представят на добро ниво. Загубата срещу ЦСКА не се прие добре, но отборът реагира добре и успя да спечели срещу Локомотив София. Смятам, че Левски и тази година е фаворит за шампионската титла. Битката ще е с ЦСКА и Лудогорец. Смятам, че Левски се представя добре, но може да играе и още по-добре".

"След като вечният съперник ти е вкарал 7 гола в два мача, това му дава повече самочувствие. Може би има предимство в ЦСКА, спрямо Левски. В следващата среща "червените" ще излязат с повече самочувствие, докато напрежението ще е в Левски. ЦСКА започна да играе по-освободено след тези победи над Левски. Тимът набира скорост. Не трябва да забравяме и Лудогорец. Отборът има добри футболисти и винаги е сред фаворитите", каза още нападателят за битката за титлата и двете победи на ЦСКА над Левски през този сезон.

Той изрази надежда, че Левски ще успее да направи изненада в гостуването си на Олимпик Марсилия в Лига Европа.

"Надявам се Левски да се представи на добро ниво и да направи изненада. Защо не? Марсилия е доста високо ниво. Те са фаворит. Левски прави най-добре преходи от защита в атака. Марсилия изпитва там най-голяма трудност. Надявам се Хулио Веласкес да надхитри своя колега. Трябва да мечтаем. Силите в световния футбол са доста изравнение. Марсилия има доста добри футболисти в атака - Игор Пайшао и Амин Гуири. В среда е Жофри Кондогбия. Надявам се Левски да зарадва "синя България".

"В този мач Левски няма какво да губи. Отборът трябва да излезе без напрежение и да играе така, както им е наредено от Веласкес. Ако загубят, никой няма да ги съди. След това чакаме мача с Лилестрьом, където при една евентуална победа, отборът може да излезе от основната фаза на Лига Европа. Това ще бъде голям успех за клуба", добави той.

Станислав Костов е последният български нападател, който остави следа в Левски. Той говори за представянето на младия талант на върха на атаката на "сините" Стивън Стоянчов, който се превърна в големия герой при победата над Ягелония. "Харесвам го. Гледам го, но не му се дава много шанс. Надявам се това да се промени. Вкара решава гол срещу Ягелония, което му даде нужното самочувствие. След това започна като титуляр срещу ЦСКА. Той трябва да знае, че когато си централен нападател на Левски, трябва да вкарваш голове. Пожелавам му късмет, има качества. Ако иска да направи нещо в Левски, ще трябва да вкарва голове. Той има бързина, може да гардира топката, силен е и в наказателното поле. Има и върху какво да работи. Ако вкарва голове и тренира достатъчно, смятам, че има качества да играе в гранд като Левски".

"Знаем какъв футбол проповядва Веласкес. В Испания не обичат да залагат на типични централни нападател. Когато дойде Веласкес, Сангаре беше всеки мач в титулярния му състав. Той започна да прави промени на върха на атаката след контузията на Сангаре. Ако вкарваш голове, какъвто и да е стилът на треньора, трудно ще се откаже от теб", завърши Станислав Костов.