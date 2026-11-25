Тревър Конъли вкара два гола и направи асистенция, а Джак Айхел се разписа два пъти при числено предимство и Вегас Голдън Найтс спечели с 5:3 срещу Едмънтън Ойлърс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Конъли, на 20 г., направи първия си мач с три точки в първенството и е най-резултатен сред новобранците с 19. Ник Дауд също се разписа, а Мич Марнър даде две асистенции и прескочи границата от 600 в кариерата си. Вегас пък съкрати на три точки пасива си от Ойлърс в Тихоокеанската дивизия.

Картър Харт направи 21 спасявания и допусна голове срещу Конър Макдейвид, Колтън Дак и Васили Подколзин. Еван Бушар асистира за две от тези попадения, но Едмънтън допусна четвърта поредна загуба. Девон Леви спря 22 от 26 удара на вратата на Ойлърс.