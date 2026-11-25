Месец преди Коледа в Черно море се появиха фигури на Дядо Коледа, елени и различни празнични украшения. Те се оказаха част от товара на корабния контейнер, който морето изхвърли край Царево в началото на ноември.

Отварянето на контейнера се състоя в присъствието на представители на Военната прокуратура и Агенция „Митници“, както и на собственика на стоката - румънски гражданин.

Празничната украса е била разпределена в повече от 80 кашона.

Контейнерът беше изхвърлен от морските вълни преди 22 дни върху скалите между къмпингите „Арапя“ и „Оазис“. След това той беше обезопасен, за да се предотврати повторното му връщане в морето.

Междувременно разследващите продължават работата по установяване на произхода му.