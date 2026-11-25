На 25 ноември Българската православна църква отбелязва паметта на свещеномъченик Климент Римски, както и на свети Климент Охридски - виден български просветител, книжовник и духовник, допринесъл значително за развитието на славянската писменост и култура.

Църквата определила почитането на св. Климент Охридски да съвпада с деня на св. Климент Римски. Мощите на последния били открити в Херсон от св. Константин-Кирил Философ, който по-късно ги пренесъл в Рим. Според църковното предание при ръкополагането си за свещеник Климент Охридски получил името именно на този светец.

Роден в знатно римско семейство, свети Климент Римски получил добро образование, а впоследствие приел християнството под влиянието на апостол Петър. С времето се утвърдил като ревностен проповедник на вярата. Той бил сред първите римски епископи и оставил след себе си раннохристиянски съчинения.

При управлението на император Траян светецът бил изпратен на заточение на Кримския полуостров, близо до град Херсон. Там, според църковното предание, загинал мъченически, след като бил хвърлен в морето с желязна котва, привързана около шията му.

Сред най-близките ученици на светите братя Кирил и Методий бил свети Климент Охридски. Той се включил във Великоморавската мисия, а след смъртта на Методий през 886 г. пристигнал в България заедно с други последователи на славянските първоучители.

Княз Борис I го приел и му възложил просветителска дейност в югозападните български земи. Там Климент Охридски развил активна книжовна и духовна дейност, поставяйки основите на Охридската книжовна школа - един от водещите средновековни центрове на славянската култура.

През 893 г. бил ръкоположен за епископ, с което останал в историята като „пръв епископ на български език“. Според житието му Климент обучил около 3500 ученици, подготвяйки духовници и книжовници за нуждите на българската църква и просвета.

Творчеството на свети Климент Охридски включва множество похвални и поучителни слова, църковни песнопения и други книжовни произведения. Неговата дейност има съществен принос за утвърждаването на старобългарския език като език на богослужението и книжнината.

През 916 г. просветителят починал, а тленните му останки били положени в основания от него манастир „Св. Пантелеймон“ в Охрид. Почитан още приживе, след смъртта си Климент бил причислен към лика на светците.

Свети Климент Охридски е сред представителите на Светите Седмочисленици - светите братя Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.

В чест на неговото духовно и просветителско дело най-старото висше училище в България носи неговото име - Софийският университет, който отбелязва своя патронен празник на 25 ноември.

Днес имен ден празнуват Климент, Климентина и техните производни имена.