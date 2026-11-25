Гръцките власти разкриха две престъпни мрежи, изготвяли фалшиви фактури за командировъчни разходи и причинили щети на държавния бюджет в размер на 12,65 милиона евро. Полицейските операции са проведени в Атина, Янина и Митилини на остров Лесбос, съобщава вестник „Ефимерида тон синдактон“.

При акцията са задържани 22 души. Според разследващите сред предполагаемите организатори са полицейски служител, представител на бреговата охрана и военнослужещ. Двете престъпни структури са действали независимо една от друга, но в схемите са били въвлечени общо 1291 служители на полицията, армията и пожарната служба.

Механизмът на измамата включвал издаване на фалшиви фактури за настаняване по време на служебни командировки. Документите били предоставяни срещу заплащане и произхождали както от реално съществуващи хотели и места за настаняване, така и от фиктивни фирми.

След това държавните служители представяли фактурите пред съответните си ведомства и получавали предвидените за командировката средства в брой. По този начин двете мрежи са причинили финансови загуби за държавата от общо 12,65 милиона евро.

Телевизия „Скай“ съобщава, че разследващите проверяват още около 100 случая на предполагаемо участие на държавни служители в схемата.

При претърсванията на жилища и офиси на заподозрените са открити множество кочани с фалшиви фактури, документи, списъци с имена на държавни служители, компютърна техника и 400 000 евро в брой.