Климатичната конференция на ООН COP31 в Анталия, Южна Турция, завърши на 22 ноември 2026 г. с безпрецедентен провал: за първи път от 17 години участниците не успяха да приемат окончателно споразумение.

Преговорите продължиха близо 48 часа след официалния край на конференцията, което превърна COP31 в най-дългата климатична среща в историята на ООН. Въпреки удължаването участниците успяха да одобрят само технически текстове, без политическия документ, който трябваше да бъде основен резултат от форума.

Основната причина за провала беше въпросът дали във финалния документ да се съдържа изричен призив за отказ от въглища, нефт и природен газ.

Страните, добиващи нефт, включително Русия и Саудитска Арабия, блокираха включването в заключителната декларация („Анталийския пакт“) на ясни ангажименти за постепенно отказване от нефт, газ и въглища. В отговор Европейският съюз, Великобритания, Панама и малките островни държави отказаха да подпишат компромисния вариант, в който беше премахнато всяко пряко споменаване на изкопаемите горива.

Други причини за провала

- Застой в климатичното финансиране. Развиващите се страни обвиниха богатите държави, че избягват финансовите си задължения. От окончателния проект на документа беше премахната конкретната сума за годишна помощ за адаптация към климатичните промени. Преди това се обсъждаше сума от 120 млрд. долара годишно, както и утрояване на настоящия размер на помощта до 2035 г.

- Критика към „фалшивите решения“ и позицията на председателството. Съвместното председателство на Турция (домакин на конференцията) и Австралия (ръководител на преговорния процес и голям износител на изкопаеми горива) беше подложено на сериозна критика от екологични организации и уязвими държави.

- Отсъствието на САЩ. Неучастието на Съединените щати отслаби коалицията на привържениците на по-строгите климатични мерки, а опитите на ЕС да поеме лидерската роля не се увенчаха с успех заради споровете относно финансовата помощ за развиващите се страни.

Въпреки липсата на обща декларация, няколко държави приеха доброволни инициативи в отделни отрасли.

Климатичната конференция на ООН COP31 в Турция за първи път от 17 години завърши без окончателно споразумение, отбелязват световните агенции.

Русия и няколко други държави, добиващи нефт, се противопоставиха на отказа от изкопаемите горива. Представители на ЕС нарекоха това „недопустимо“, посочват агенциите.

Черновата на документа беше преработвана няколко пъти, но дори срещу окончателната версия се обявиха Европейският съюз, Великобритания и някои развиващи се държави.

„Смятам тази конференция за провал. Това, че страните не успяха да приемат окончателен пакт, само по себе си все още не определя моята оценка. Подобно нещо вече се е случвало и през 2009 г. на COP15. За мен обаче най-важното е друго. Отново отложихме решенията, от които зависи дали ще успеем да предпазим света от климатична катастрофа“, каза експертът по въпроси, свързани с климата, Хугзар Кохреидзе.

По думите на Кохреидзе слабост са проявили преговарящите както от Глобалния север, така и от Глобалния юг.

„Още в началото на конференцията председателството предложи да бъде подготвено общо заключително решение. Провеждаха се консултации със страните, но на делегациите бяха оставени само няколко часа, за да се запознаят с последната версия на пакта. Според мен именно тази организация на преговорите беше една от причините за провала. Още в хода на обсъжданията беше ясно, че документът в този вид няма да получи всеобща подкрепа“, посочи той.

Кохреидзе определи нефтената и газовата индустрия като основните победители от случилото се. Според него последствията от липсата на споразумение ще бъдат усетени от цялата планета.

„Особено тежко ще бъде за държавите и общностите, които са най-уязвими към климатичните промени. Те рискуват да останат сами с проблеми, които просто няма да могат да решат без работещи механизми и финансова подкрепа“, каза той.

Анализаторката и наблюдателка на Конференцията на страните (COP) към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата Рая Левашова също посочи, че конференцията е била провал, тъй като „страните не успяха нито да постигнат напредък, нито да се договорят по която и да било от най-важните точки от дневния ред, свързани с климатичното финансиране, целите за финансиране на адаптацията, справедливия преход и мерките за намаляване на емисиите на парникови газове.“

"На климатичната конференция на ООН COP31 в Анталия Русия и няколко други държави – лидери в добива на нефт – се противопоставиха на постепенното отказване от изкопаемите горива. Разногласията по този въпрос не позволиха на участниците да постигнат консенсус. В резултат конференцията за първи път от 17 години завърши без окончателно споразумение", пише и "Политико".

Изданието добавя, че в продължение на две седмици представители на почти 200 държави обсъждаха преминаването към нови енергийни източници и как да действат в условията, в които светът вече няма да успее да ограничи глобалното затопляне до 1,5°C спрямо прединдустриалните нива.

„Недопустимо е в заключителния документ да няма нито едно споменаване на изкопаемите горива и на необходимостта от отказ от тяхното използване. Именно затова Европейският съюз категорично възразява срещу този текст“, заяви ирландският министър по въпросите на климата Дара О'Брайън.

"Политико" отбелязва, че друг спорен въпрос е бил климатичното финансиране. Саудитска Арабия обвини развитите държави, които са отговорни за значителна част от емисиите на парникови газове, в нежелание да направят отстъпки по отношение на отпускането на средства. Участниците не успяха да се договорят и за финансовата помощ за държавите, пострадали от последиците от глобалното затопляне.

Панама определи предложеното споразумение като „крачка назад“, а Маршаловите острови заявиха, че приемането му би било предателство към интересите на държавите в уязвимо положение.

"През повече от 30-годишната история на климатичните срещи на върха на ООН участниците само три пъти не са успявали да постигнат окончателно споразумение. За първи път преговорите завършват без резултат на COP6 през 2000 г., след което ситуацията се повтаря на COP15 през 2009 г. Преговорите на COP31 продължиха два дни след планирания срок, но дори допълнителното време не помогна на държавите да постигнат компромис", констатира “Политико“.

В крайна сметка нерешените въпроси бяха отложени за следващата климатична конференция, която ще се проведе в Етиопия през 2027 г.