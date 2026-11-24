Галатасарай победи Астън Вила с 1:0 на “Рамс Парк” с гол на Дениз Гюл в 77-ата минута. Нападателят влезе като резерва и реши оспорвания двубой с удар с глава отблизо.

Двата отбора започнаха предпазливо, а първата по-сериозна възможност се откри пред гостите в 27-ата минута. Тейлър Харууд-Белис засече центриране с глава, но прати топката встрани от вратата. В началото на второто полувреме Астън Вила имаше претенции за дузпа след падане на Иън Маатсен в наказателното поле, но съдията остави играта да продължи.

Галатасарай стигна до победния гол след разбъркване пред вратата на гостите. Топката попадна у Гюл, който се разписа от близко разстояние и донесе трите точки на домакините.

Будьо/Глимт също спечели с 1:0 срещу ЛАСК Линц, но реши мача във втората минута на добавеното време. Андреас Хелмерсен засече с глава центриране към далечната греда и прати топката покрай вратаря Лукас Юнгвирт от почти нулев ъгъл.

С втората си победа в турнира Будьо/Глимт събра седем точки и заема 15-ото място. ЛАСК е 17-и с шест точки.