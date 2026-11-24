Петима турски военнослужещи загинаха при катастрофа на армейски хеликоптер по време на учебен полет край град Ескишехир в Северозападна Турция, съобщи държавната телевизия ТРТ Хабер. По данни на Министерството на националната отбрана в Анкара разбилата се машина е от модел AS-532 и принадлежи на турските Военновъздушни сили (ВВС).

Инцидентът е станал малко преди 20:00 ч. местно време (19:00 ч. българско време). Според публикации в местните медии летателният апарат е паднал в близост до пътя Ескишехир – Кютахия, в района на село Йорюкакчайър в окръг Тепебашъ. Отломките на вертолета вече са локализирани, а на мястото продължават спасителните операции с участието на многочислени екипи на жандармерията, полицията, пожарната и спешната помощ. Причините за трагедията все още не са изяснени.

Моделът AS-532 принадлежи към семейството двудвигателни средни хеликоптери „Кугар“ (Cougar), произвеждани от „Еърбъс Хеликоптърс“ (бившия „Юрокоптер“). Тези машини се използват широко от редица армии за транспортни и спасително-издирвателни мисии.