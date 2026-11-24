Оливер Камдем се сбогува с Левски с писмо на английски и френски, публикувано в социалните мрежи. Крайният защитник благодари за посрещането си през февруари 2025 г. и сподели, че през престоя си е изградил по-силна връзка с клуба, отколкото е очаквал.

Камдем открои шампионската титла, която Левски спечели след 17 години чакане. “Да споделя тази радост с всички вас беше един от най-хубавите моменти в кариерата ми. Знам колко много искахте тази титла”, написа той.

Защитникът потвърди, че договорът му е прекратен по взаимно съгласие и че се разделя с клуба в добри отношения. Той благодари на съотборниците си, треньорския щаб, ръководството и служителите на Левски за подкрепата и доверието.

Камдем се обърна специално към привържениците. “Вие ме накарахте да се чувствам обичан и пълноценна част от този клуб. Това означава много за един футболист, който идва от друго място”, написа той.

В края на писмото защитникът пожела още поводи за радост на феновете и заяви, че ще продължи да следи отбора. “Надявам се футболът отново да ни събере. Благодаря ти за всичко, Левски!”