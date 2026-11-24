Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес направи равносметка на постигнатото дотук в Левски. Под негово ръководство „сините“ сложиха край на 17-годишно чакане за шампионска титла и прекъснаха безпрецедентната серия на Лудогорец от 14 поредни победи в първенството.

В обширно интервю за испанското издание Coaches' Voice, испанският специалист разказа за пътя си към София, трудностите в началото на работата си на „Герена“, изграждането на шампионския отбор и причините да остане начело на Левски след спечелването на титлата.

Веласкес признава, че възможността да поеме столичния гранд през януари 2025 г. е била нещо различно от предишните предизвикателства в кариерата му. До този момент той често е поемал отбори, борещи се за оцеляване, а в Левски е видял шанс да изгради състав с амбиции за победи и трофеи.

„Исках да се изправя пред различен сценарий. Проект, в който да мога да изградя отбор с победителски манталитет, по-съсредоточен върху борбата за победа, отколкото върху опитите да избегне загубата“, споделя испанецът.

Той разкрива, че още в първите разговори с мажоритарния собственик Наско Сираков е усетил силна връзка. Въпреки това е бил напълно наясно с трудностите, най-вече заради финансовата разлика между Левски и конкуренти като Лудогорец и ЦСКА.

Трудно начало и победа над Лудогорец

Испанецът пристига в София през януари 2025 г., когато Левски е зад лидерите в класирането и изостава на 13 точки от върха. В съблекалнята има добри футболисти, но липсва необходимата колективна сплотеност. Подготовката в Анталия също не преминава по план. Част от играчите се разболяват от вирус, резултатите в контролите не са добри, а отборът все още не показва идентичността, която Веласкес иска да изгради.

Неговата идея е Левски да бъде проактивен отбор, който постоянно търси противниковата врата, защитава се далеч от собственото наказателно поле и не чака грешките на съперника, а се опитва сам да ги предизвиква.

Първият официален мач на испанеца начело на „сините“ е срещу Лудогорец. Левски печели с 1:0, а тази победа се оказва изключително важна за самочувствието на отбора.

Въпреки че първоначално не е напълно удовлетворен от представянето на футболистите, резултатите дават необходимото спокойствие за работа. Левски завършва втората половина на сезон 2024/25 като най-добрия отбор в първенството за този период, събирайки с две точки повече от Лудогорец. Столичани приключват кампанията на второ място за първи път от 9 години.

„Винаги казвам, че победите ти осигуряват време, а времето ти дава възможност да градиш“, обяснява Веласкес.

Моментът, в който повярвали в титлата

Истинският пробив идва през сезон 2025/26. Левски започва кампанията впечатляващо с осем победи и две равенства в първите десет кръга. Подкрепата на привържениците също има огромно значение за изграждането на силна връзка между отбора и трибуните.

Веласкес признава, че първоначално спечелването на титлата не е било основната цел. Едва по време на зимната пауза през януари 2026 г. в лагера на „сините“ започват да вярват, че могат да детронират Лудогорец. Разградчани по това време участват в Лига Европа, което води до сериозно натоварване с мачове през няколко дни. Левски успява да поддържа впечатляваща постоянност и постепенно започва да усеща реалната възможност да сложи край на доминацията на своя съперник.

Испанският специалист обаче е трябвало да се справи и с психологическото предизвикателство пред футболистите. Той разкрива любопитен подход, чрез който е опитал да предпази отбора от прекомерна еуфория.

Когато Левски вече има сериозна преднина и остават малко мачове до края, Веласкес подготвя специална презентация за играчите си с примера на Аякс. Нидерландският гранд е имал аванс от девет точки пред ПСВ Айндховен при пет оставащи срещи, но в крайна сметка губи титлата.

Посланието на треньора към футболистите е било ясно: „Все още не сме постигнали нищо“.

Голът на Дуганджич и историческата вечер

Победата с 1:0 над ЦСКА 1948 след гол на Марко Дуганджич носи дългоочакваната титла на „сините“. Тя е първа за клуба от 17 години насам и край на серията от 14 поредни шампионски титли на Лудогорец. Веласкес признава, че този момент е бил изключително емоционален за него. В съзнанието му преминават всички трудности от началото на треньорската му кариера: от работата с деца във Валядолид до пътя през различните нива на професионалния футбол.

„Не ставаше въпрос само за спечелването на една титла, а за прекратяването на хегемония, която изглеждаше безкрайна“, разказва наставникът.

Той разкрива и любопитна подробност след последния съдийски сигнал. Клубът не бил организирал празненство за отбора, вероятно от суеверие или нежелание да приема успеха за сигурен предварително.

Веласкес не могъл да повярва, че след 17 години без шампионска титла няма предвидено място за празнуване. Той се свързал с отговорните хора в клуба и настоял да бъде намерен ресторант или заведение, където целият състав да се събере. Организацията била направена само за около 20 минути.

Защо Веласкес остана на „Герена“?

Шампионската титла не е единственият успех, който Веласкес отчита от престоя си в България. Левски успява да се завърне в груповата фаза на европейски клубен турнир след 16-годишно отсъствие, което допълнително засилва връзката между отбора и неговите привърженици.

През сезон 2025/26 „сините“ записват 25 победи, 6 равенства и само 5 загуби в общо 36 мача. Тимът събира 81 точки и завършва с 14 повече от преследвачите си. Именно отношението на феновете и доверието, което е получил от ръководството, са сред основните причини испанецът да продължи работата си в София.

„Имаше възможности да си тръгна, но за мен има един основен принцип в живота - трябва да бъдеш благодарен. В Левски срещнах хора, които ни се довериха и ни позволиха да работим“, обяснява той.

Веласкес подчертава и доброто отношение към семейството му в България. Съпругата и синът му са се адаптирали отлично към живота в София, а това е фактор, който за него има по-голямо значение от финансовите условия. Испанецът разкрива още, че новите собственици на клуба имат амбициозни планове, сред които изграждането на нов стадион и тренировъчен център.

„Левски ни позволява да изживяваме невероятни моменти. Спечелихме шампионата, отново се състезаваме в Европа и успяхме да върнем гордостта и щастието на много хора, които обичат своя отбор. За мен това има огромна стойност“, завършва Веласкес.