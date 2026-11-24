Ръководителят на Ферари Фредерик Васьор направи изненадващо признание след поредния скандал между Люис Хамилтън и Шарл Льоклер. Французинът на практика призна, че не би събрал двамата пилоти в един отбор, ако предварително е знаел колко трудно ще бъде управлението на отношенията им.

Шефът на Ферари бесен на Льоклер след сблъсъка с Хамилтън

„Честно казано, не. Ако знаех предварително, щеше да бъде различно“, заяви Васьор в интервю за Sky Italia, цитиран от британското издание The Independent.

Думите му идват след сблъсъка между съотборниците по време на Гран при на Лас Вегас. Двамата се бореха за шестото място, когато Льоклер атакува Хамилтън и го завъртя след контакт. Британецът загуби позиции, а монегаскът получи наказание от 10 секунди и в крайна сметка завърши десети. Хамилтън остана седми.

Васьор не скри гнева си от случилото се. Той определи действията на Льоклер като „напълно неприемливи“ и подчерта, че пилотът е пренебрегнал ясните инструкции на отбора да мисли за интересите на Ферари. По думите му ситуацията е станала „неуправляема“ през последните две-три състезания.

Сега шефът на Ферари обмисля какви мерки да предприеме. Засега няма официално обявено вътрешно наказание за монегаска. Санкцията от 10 секунди е наложена от стюардите на ФИА за инцидента на пистата. Но след острите думи на Васьор, бъдещето на отношенията между двамата пилоти и начинът, по който Ферари ще управлява съперничеството им, отново са под сериозен въпрос.