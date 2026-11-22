Макс Верстапен изрази огромното си задоволство от драматичната победа в Гран При на Лас Вегас. Състезанието в Града на греха предложи рекорден брой изпреварвания и смяна на лидерската позиция в историята на Формула 1, но за нидерландеца завърши така, както започна - на първо място.

Лас Вегас постави нов рекорд по изпреварвания във Формула 1

Верстапен описа състезанието като „нещо, което рядко може да бъде видяно във Формула 1" и направи любопитно сравнение с популярната видеоигра Mario Kart. „Последният път, когато спечелих по този начин, беше в Mario Kart“, пошегува се нидерландецът, визирайки непрекъснатите размени на позиции и изключително динамичната битка на пистата.

Надпреварата в Лас Вегас предложи истинско зрелище с десетки смени на лидерската позиция. Верстапен, Ръсел, Кими Антонели и Ландо Норис многократно си разменяха местата. Въздушната струя и управлението на енергията направиха практически невъзможно откъсването на лидерите.

Пилотът на Ред Бул обаче беше най-постоянен и успя да стигне до победата, докато стариралият от втора позиция Джордж Ръсел пропиля шансовете си след грешка в края. Британецът опита да си върне втората позиция от съотборника си Антонели, но блокира колелата си и се удари в предпазните бариери. В крайна сметка той пресече финала девети.

„Ръсел говори много, но е далеч под моето ниво“

След финала Верстапен насочи вниманието си към словесната престрелка с Ръсел, започнала още в петък. Тогава британецът обвини нидерландеца, че системно създава проблеми на останалите пилоти и се държи така, сякаш е над всички. Отговорът на Верстапен беше безпощаден.

„Той говори много извън пистата и честно казано, това изобщо не ме притеснява. Той е толкова далеч под моето ниво, че няма никакъв смисъл да се опитвам да му отговарям“, заяви четирикратният световният шампион.

Нидерландецът не скри и задоволството си от неуспеха на своя съперник в заключителната фаза на състезанието. „Кармата е кучка! Беше фантастично, когато погледнах в огледалото и видях какво се случва. Казах си: „Чудесно, денят ми става още по-хубав“. А когато пресякох финалната линия първи, денят ми беше напълно завършен“, добави пилотът на Ред Бул.