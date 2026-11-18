В лагера на Мерцедес нямат никакви притеснения относно бъдещето на Андреа Кими Антонели. Преди няколко седмици 20-годишният младеж стана световен шампион във Формула 1 след впечатляващ сезон. Той се превърна в едва третия италианец и първия от 1953 година с титла в най-популярния автомобилен спорт. Веднага започнаха и слуховете, че един ден ще кара за Ферари. Още повече, че тъкмо неговият предшественик в Мерцедес Люис Хамилтън направи трансфер в италианския отбор.

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„Нямам абсолютно никакви притеснения, че един ден Кими може да кара за Ферари. Той и неговото семейство са хора, които имат лоялност. Разбира се, ние в Мерцедес не разчитаме само на това. Този сезон показхме, че можем да печелим състезания и титли. Това е най-важното за всеки един пилот, включително и за Кими. Той пасва на Мерцедес гума на кола. Точно затова след титлата каза, че дори не може да си представи да кара за друг отбор", заяви шефът на отбора Тото Волф.

54-годишният австриец вярва, че един ден Антонели може да стане дори по-популярен в Италия от Михаел Шумахер, седемкратния световен шампион и любимец на феновете на Ферари.

„Защо не? Все пак Кими е местно момче, а италианците много държат на своите. Мисля, че тифозите тепърва ще го харесват още повече. Вече съм виждал много хора с тениски на Ферари и шапка на Мерцедес", допълни Волф.