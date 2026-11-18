Детройт Пистънс прекъсна впечатляващата серия от 12 поредни победи на Сан Антонио Спърс в НБА. „Буталата“ се наложиха със 105:93 и записаха един от най-значимите си успехи от началото на сезона.

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„Шпорите" започнаха по-добре срещата и дори изградиха аванс от 14 точки във втората четвърт. Детройт обаче постепенно намери ритъма си, подобри значително играта в защита и успя да обърне развоя на мача. На почивката тимът от щата Мичиган вече имаше минимален аванс от 55:54, а след силна трета четвърт контролираше събитията на паркета до финалната сирена.

Кейд Кънингам беше най-резултатен за победителите с 27 точки, 6 асистенции и 5 борби. Данис Дженкинс добави 25 точки, а Аусар Томпсън се отличи с 14 точки, 12 асистенции, 9 борби и 5 откраднати топки. За Сан Антонио Виктор Уембаняма завърши с 25 точки и 18 борби, докато Дилън Харпър добави 20 точки. Последният обаче напусна паркета с контузия в заключителната минута, след като се подхлъзна и падна лошо. Състоянието му тепърва ще се изяснява.

Така Спърс допуснаха едва третото си поражение от началото на сезона и вече имат баланс от 12 победи и 3 загуби. Детройт пък подобри актива си до 9 успеха и 4 поражения, като показа, че може да се справя и с най-силните отбори в лигата.