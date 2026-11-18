През изминалото денонощие в страната са регистрирани 15 тежки катастрофи, при които един човек е загинал, а 17 души са ранени, съобщиха от МВР.

В София са станали две тежки и 23 леки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени двама души.

От началото на годината са загинали общо 447 участници в движението по пътищата. Това са с 54 повече в сравнение със същия период на 2025 г.