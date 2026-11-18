Бившият икономически министър Румен Гечев заяви пред БНТ, че облагането на определени бизнеси с еднократен данък "свръхпечалба" не е български патент.

"Може да сме една от двете страни, в които банките ползват безплатен ресурс - нашите фирми и нашите спестявания фелиалите на чуждите банки плащат нула (0) депозит върху чуждите пари, с които оперират. Една строителна фирма, която не си плаща строителните материали, тя ще е на печалба. След като те са на печалба, направена от нас, от нашите пари, ние искаме да приберем разликата както другите страни, членки на ЕС. Следователно - това е правилна стъпка на правителството", каза Румен Гечев.

Според Петър Ганев не е работа на държавата да прибира нечия печалба. "Не само банките, борбата е за шест сектора. В колко страни се облага свръхпечалбата на шест сектора", каза Ганев.

По думите на Ганев фокусът на бюджета трябва да е в ограничаване на разходите.

Румен Гечев заяви, че чуждестранните банки, които имат клонове в България, получават много по-висока възвращаемост от българските си клиенти и в страните от Източна Европа, в сравнение с държавите от Централна и Западна Европа.

"Фактите са, че доходността на единица актив на същите банки, които имат поделения в България - 0,4% е възвращаемостта в техните страни и 1,5% е възвращаемостта в България и в Източна Европа. Тези банки ежегодно отчитат милиардни печалби. Кое прави печалбите им - българските фирми и българските граждани. Банките играят една изключителна роля по разпределението на парите", каза Гечев.

Той запита какъв данък печалба плащат търговските вериги в техните страни и сам си отговори - 25-30 процента. "Тук десетилетия плащат 10%, за да ги привлечем", допълни Румен Гечев. "Те вършат отлична работа - дават ни стоки. Но същевременно ни даваха некачествени стоки - едни - за Източна Европа, други - за Западна Европа. Продават ни стоки на завишени цени. Те мачкат българските производители", допълни Гечев.

Той поясни, че сега се променя законодателството и се взима данък "свръхпечалба".

"Отдавна предлагаме примера на чуждия опит - какво пречи с публично-частно партньорство да организираме борси, държавата да изкупува продукцията на българските производители и да се конкурираме с частните посредници", запита Румен Гечев. Той очаква по този начин цените да бъдат по-евтини на щандовете.

Членът на БСП започна да дава пример с Китайската икономика.