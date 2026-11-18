Общинският съвет в Русе гласува нови минимални и максимални цени за таксиметровите услуги през 2027 г. на фона на неприключили съдебни спорове за тарифите. Представители на бранша обясняват пред БНТ, че целта е да се запазят сегашните ценови нива и да се избегне връщане към приетите през 2023 г.

Според решението минималната дневна тарифа ще бъде 0,75 евро на километър, а максималната – 1,05 евро. Максималната нощна тарифа ще бъде 1,20 евро на километър.

Искането за новите ценови граници е внесено от таксиметровия бранш. По думите на юрисконсулта на Общинския съвет Милена Хинкова то е мотивирано с поскъпването на горивата, увеличението на минималната работна заплата и други икономически фактори.

Собственикът на таксиметрова фирма Пламен Радев заявява, че предложението за 2027 г. цели да предотврати връщане към старите тарифи. Според него браншът трудно би издържал при цените от 2023 г., а намерението е да се запазят действащите.

Част от шофьорите също планират да продължат да работят на досегашните цени. Милен Великов, който има 32 години опит зад волана, се притеснява, че повишаването на тарифата ще му струва клиенти. Той посочва, че наред с разходите за издръжка и осигуровки, сериозна тежест за работата му е амортизацията на автомобилите.

Друг таксиметров шофьор също смята да запази тарифата си. В момента той превозва пътници срещу 0,75 евро на километър и първоначална такса от 2 евро през деня.

Междувременно жители на Русе споделят, че все по-рядко използват таксита заради разходите. Най-вече това се случва след посещение на заведение.