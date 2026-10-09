Таксиметровите шофьори може да останат без работа заради роботите

Изкуственият интелект и роботиката могат да променят из основи пазара на труда, като поставят под риск дори професии, които доскоро изглеждаха сравнително сигурни. Това коментира изпълнителният директор на Институт "Отворено общество“ Георги Стойчев в ефира на bTV.

По думите му технологичните промени вече засягат почти всички професионални направления, а ефектът им тепърва ще се усеща все по-силно.

"Ако сте таксиметров шофьор, много скоро може да се окажете без работа", предупреди Стойчев, като даде пример за възможните последици от развитието на автоматизацията и роботиката.

Според него малко професии могат да бъдат смятани за относително защитени от подобни промени. Сред тях той посочи някои дейности, изискващи физически умения, както и професиите, свързани с непосредствена грижа за хора.

На този фон изборът на висше образование става все по-важен, но не бива да се определя единствено от очакваната заплата.

Стойчев посъветва младите хора да избират специалности, в които имат способности и истински интерес, вместо да се ръководят само от моментното търсене на пазара на труда.

Като пример той посочи писателя Георги Господинов и отбеляза, че ако преди десетилетия беше предпочел по-перспективна от финансова гледна точка професия, обществото можеше да бъде лишено от неговото творчество.

Въпреки това данните за реализацията на завършилите висше образование показват съществени разлики между отделните направления.

Сред специалностите, осигуряващи най-високи доходи, са "Военно дело", "Национална сигурност", информатиката и информационните технологии. Добри възможности за реализация има и в енергетиката, металургията, добивната промишленост и медицината.

Стойчев обърна внимание, че през последните пет години най-слаб ръст на доходите се наблюдава при завършилите информатика и компютърни науки, докато най-голямо увеличение е отчетено при специалистите във военното дело.

Интересна тенденция се наблюдава и при обучението по математика. Около 30% от местата по държавна поръчка в това направление остават незаети, въпреки че завършилите имат отлични възможности за професионална реализация и много ниска безработица.

Подобна е ситуацията и при военното дело, където приблизително една четвърт от местата не се запълват, независимо от високите доходи и почти нулевата безработица сред завършилите.

Според Стойчев през последните години намалява и броят на студентите, които избират икономически специалности. Той свърза тенденцията с по-добрата информираност за реалните възможности за работа след дипломиране.

Изпълнителният директор на Институт "Отворено общество" отбеляза още, че всеки десети студент в България е чужденец, а през последните 15 години висшето образование у нас е преминало през значителни промени.

Според него най-добрият избор за младите хора е този, който съчетава личните им способности и интереси с реалистична представа за развитието на пазара на труда.