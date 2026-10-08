Тръмп: "Изкуствен интелект" е грешен термин, използвайте "суперинтелект"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново призова терминът "изкуствен интелект" да бъде заменен със "суперинтелект", предаде ДПА.

Тръмп заяви в публикация в собствената си онлайн платформа "Трут Соушъл", че използването на термина "изкуствен интелект" е знак за враждебност.

"Всеки, който използва термина "изкуствен интелект", е "ВРАГЪТ", написа Тръмп.

Американският президент посочи, че предпочитаният от неговата администрация термин е "широко възприет" и "по-точен".

Тръмп отдавна настоява за промяна в терминологията, като според него изразът "изкуствен интелект" създава впечатление, че технологията е "фалшива".

Междувременно технологичният милиардер Илон Мъск вече обяви планове да преименува своята компания за изкуствен интелект "СпейсЕксЕйАй" (SpaceXAI) на "СпейсЕксЕсАй" (SpaceXSI).

Терминът "суперинтелект" беше използван и в ангажимента за сигурност, подписан в Белия дом в края на септември от водещи компании в сферата на изкуствения интелект.

Въпреки това големи компании като "ОупънЕйАй" (OpenAI) и "Антропик" (Anthropic) продължават широко да използват утвърдения термин "изкуствен интелект".

Показателно е, че дори в платформата "Трут Соушъл" връзката към собствената функция за търсене "Трут Сърч ЕйАй" (Truth Search AI) все още е видима непосредствено под публикацията на Тръмп.