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Тръмп: "Изкуствен интелект" е грешен термин, използвайте "суперинтелект"

Тръмп: "Изкуствен интелект" е грешен термин, използвайте "суперинтелект"
Снимка: AP/БТА

Американският президент отново настоява технологията да бъде наричана "суперинтелект", докато водещи компании продължават да използват утвърдения термин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново призова терминът "изкуствен интелект" да бъде заменен със "суперинтелект", предаде ДПА.

Тръмп заяви в публикация в собствената си онлайн платформа "Трут Соушъл", че използването на термина "изкуствен интелект" е знак за враждебност.

"Всеки, който използва термина "изкуствен интелект", е "ВРАГЪТ", написа Тръмп.

Американският президент посочи, че предпочитаният от неговата администрация термин е "широко възприет" и "по-точен".

Тръмп отдавна настоява за промяна в терминологията, като според него изразът "изкуствен интелект" създава впечатление, че технологията е "фалшива".

Междувременно технологичният милиардер Илон Мъск вече обяви планове да преименува своята компания за изкуствен интелект "СпейсЕксЕйАй" (SpaceXAI) на "СпейсЕксЕсАй" (SpaceXSI).

Терминът "суперинтелект" беше използван и в ангажимента за сигурност, подписан в Белия дом в края на септември от водещи компании в сферата на изкуствения интелект.

Въпреки това големи компании като "ОупънЕйАй" (OpenAI) и "Антропик" (Anthropic) продължават широко да използват утвърдения термин "изкуствен интелект".

Показателно е, че дори в платформата "Трут Соушъл" връзката към собствената функция за търсене "Трут Сърч ЕйАй" (Truth Search AI) все още е видима непосредствено под публикацията на Тръмп.

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