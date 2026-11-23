Датски съд наложи парични глоби на Грета Тунберг и още петима пропалестински активисти за незаконно проникване в Копенхагенския университет, съобщава Франс прес.

Арестите на 23-годишната шведка и нейните съмишленици бяха извършени през септември 2024 г. в датската столица по време на демонстрация срещу войната в ивицата Газа.

Съгласно публикуваното днес съдебно решение шестимата подсъдими са признати за виновни и трябва да заплатят глоби на база дневни ставки, вариращи от 1200 до 7250 датски крони (между 159 и 958 евро). Самата Тунберг е санкционирана конкретно с 1800 датски крони (240 евро).

Освен за нахлуването в университета, нейното наказание обхваща и отделно обвинение за протестна акция в централата на корабния гигант „Мерск“ (Maersk) от миналата година, по което останалите активисти не са били съдени.

При демонстрацията срещу транспортната компания Тунберг настояваше фирмата да прекрати доставките на военно оборудване за Израел и отправи критики за екологичния отпечатък от дейността ѝ. Това е поредна съдебна санкция за шведската активистка, която вече има няколко глоби в родината си за гражданско неподчинение по време на климатични протести.