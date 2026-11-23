Армения публикува днес проект за нова конституция, правейки ключова крачка към подписването на официален мирен договор със съседен Азербайджан, съобщава Ройтерс.

В обръщение към нацията премиерът Никол Пашинян обвърза директно политическото си бъдеще с успеха на промените и обеща да подаде оставка, ако гражданите отхвърлят документа на референдум, което би довело до предсрочни избори без негово участие.

„Залагам целия си политически, човешки и морален авторитет на това и заявявам, че след приемането на новата конституция не само ще подпишем и ратифицираме мирно споразумение с Азербайджан, но и ще постигнем институционален, траен и необратим мир“, заяви Пашинян, цитиран от агенция АРМЕНПРЕС.

Основната промяна в новия проект е пренаписването на преамбюла и премахването на препратката към документ от съветската епоха, призоваващ за обединение на Армения и Нагорни Карабах. Именно този текст бе сочен от Баку като главна пречка пред мира, въпреки че двете страни в Южен Кавказ подписаха съвместна декларация с подкрепата на САЩ през август миналата година и вече възстановяват търговските си връзки. Конфликтът за планинския регион, продължил десетилетия, приключи през 2023 г., когато Азербайджан си върна контрола със светкавична офанзива, принудила почти цялото арменско население да напусне района.

Предстои проектът да мине през обществено обсъждане, но за свикване на конституционен референдум е нужно мнозинство от две трети в парламента. Това принуждава управляващата партия „Граждански договор“ да търси подкрепа от поне шестима опозиционни депутати. Засега обаче основните опозиционни сили категорично отхвърлят промените и обвиняват Пашинян в капитулация пред Баку.