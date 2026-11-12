Армения измъкна точка срещу Кипър и прекъсна победната му серия в Лигата на нациите

Кипър пропусна възможността да запише трета поредна победа в група С2 на Лигата на нациите. Армения се пребори за равенство 1:1 на Републиканския стадион „Вазген Саркисян“ в Ереван.

Домакините пратиха топката във вратата още в осмата минута, но попадението беше отменено заради нарушение срещу Йоанис Питас. Минута по-късно нападателят на ЦСКА асистира за гола на Ясонас Пикис. Футболистът на Пюник овладя подаването в наказателното поле и преодоля вратаря Александър Мишиев.

Армения потърси изравняването, но Фабиано спаси силен удар на Нарек Григорян, а Артур Бандикян пропусна друга добра възможност. Малко преди почивката Кипър беше близо до втори гол, но ударът с глава на Малекидис след корнер срещна напречната греда.

Домакините започнаха по-силно след паузата и стигнаха до 1:1 в 58-ата минута. Артур Гарибян засече с глава центриране на Артур Серобян отдясно. Четири минути по-късно Гарибян отново прати топката във вратата, но голът беше отменен заради засада.

Армения продължи да натиска до края, но Фабиано запази равенството с важно спасяване след удар на Серобян.

След мача Кипър има 8 точки от пет срещи и остава на две зад лидера Черна гора, който е с 10 от четири мача. Армения събра 5 точки, с четири повече от последната Латвия. Черна гора и Латвия играят по-късно тази вечер.