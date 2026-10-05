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Португалия обърна Норвегия и се класира за 1/4-финалите в Лигата на нациите

Португалия обърна Норвегия и се класира за 1/4-финалите в Лигата на нациите
АП/БТА

„Мореплавателите“ постигнаха четвърта поредна победа, а Дания се наложи над Уелс

Португалия победи Норвегия с 2:1 в мач от четвъртия кръг на Лигата на нациите и си осигури място на 1/4-финалите. Воденият от Жорже Жезус тим постигна пълен обрат и записа четвъртия си пореден успех в турнира.

Кристофър Айер даде преднина на Норвегия, но попадения на Жоао Кансело и Гонсало Рамош донесоха победата на домакините.

Португалия отново беше без Кристиано Роналдо, който напусна лагера преди предишния двубой с Дания, спечелен с 4:2.

Домакините завършиха срещата с десет души, след като Франсиско Консейсао получи втори жълт картон в 86-ата минута.

В другия мач от групата Дания победи Уелс с 1:0 като гост. Расмус Хойлунд отбеляза единствения гол от дузпа в 75-ата минута, отсъдена след грешка на вратаря Дани Уорд.

Датчаните заемат второто място с шест точки, докато Уелс е последен с три.

Гърция и Германия завършиха 0:0 на стадион „Тумба“ в Солун. Бундестимът доминираше и отправи 20 удара, но не успя да стигне до гол.

Отборът на Юрген Клоп се разписа чрез Йонатан Буркарт през първото полувреме, но попадението беше отменено след намеса на ВАР заради игра с ръка на Том Бишоф.

Нидерландия оглави групата след победа с 2:1 над Сърбия в Айндховен. Тюн Копмайнерс откри резултата в 31-вата минута с прецизно изпълнение на пряк свободен удар, а Михайло Цветкович изравни четири минути по-късно.

Резервата Джошуа Зиркзее се превърна в герой за състава на Шави Ернандес, след като донесе трите точки в 71-вата минута.

Република Ирландия и Израел завършиха 1:1 в среща от група В3. Двубоят се проведе при засилени мерки за сигурност и без публика на стадион „ТСЦ Арена“ в Бачка Топола.

Трой Парът се разписа от дузпа за ирландците, а Дор Перец отбеляза за символичните гости в 46-ата минута.

Мачът отново премина под знака на политическото напрежение. Футболистите на Република Ирландия отказаха традиционните ръкостискания преди началото, наведоха глави по време на химните и играха с черни ленти на ръкавите.

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