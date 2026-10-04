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Бруно Фернандеш: Роналдо е най-великият символ на Португалия

Бруно Фернандеш: Роналдо е най-великият символ на Португалия
БТА

Халфът на Манчестър Юнайтед призова за единство в отбора

Кристиано Роналдо винаги ще бъде „най-великият символ“ на португалския национален отбор и на страната, заяви капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш на фона на напрежението около петкратния носител на „Златната топка“. Звездата напусна лагера на Португалия преди мача срещу Дания в Копенхаген и дори се заговори за оттеглянето му от представителния тим.

След това Роналдо публикува съобщение в социалните мрежи, в което заяви, че „ще дойде време“, в което ще разкаже на португалския народ истината за причините, довели до решението му да напусне лагера. Въпреки сътресенията Португалия запази перфектния си старт в Група А4 на Лигата на нациите, побеждавайки Дания с 4:2 в четвъртък. Следващото изпитание за тима е домакинство на Норвегия.

Фернандеш, който игра заедно с Роналдо и в Манчестър Юнайтед, подчерта, че независимо от случващото се около капитана, мястото му в историята на португалския футбол не подлежи на съмнение. 

„Разговарях с Крис. Казах му, че най-важното, независимо какво се случва, е, че той никога няма да престане да бъде най-великият символ на нашия национален отбор и на страната заради всичко, което е направил за Португалия и по света“, сподели Фернандеш.

Според него Роналдо има специално място не само сред най-великите футболисти в историята, но и в сърцата на португалците. Фернандеш призова за единство и подчерта, че вътрешните проблеми трябва да бъдат решавани извън публичното пространство.

„Не можем да се разделяме. Националният отбор е един и всички страни трябва да разрешат проблемите си зад затворени врати. Мисля, че точно така ще се случи и че всичко ще приключи добре и за двете страни“, каза още той.

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