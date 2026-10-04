Роналдо готви последен танц с Португалия за гол №1000

Кристиано Роналдо може да се завърне в националния отбор на Португалия през 2027 година, твърди журналистът Мигел Перейра.

Според информацията 41-годишният нападател иска да отбележи хилядния гол в кариерата си с екипа на своята страна. В момента звездата на Ал-Насър се нуждае от още 21 попадения, за да достигне историческата граница.

„Той наистина искаше да отбележи последния гол за Португалия, подобно на шоуто, което Пеле направи при попадение №1000“, заяви Перейра пред TalkSport.

Журналистът твърди, че между лагера на Роналдо и селекционера Жорже Жезус вече се изграждат мостове. Португалската футболна федерация също имала интерес от завръщането на нападателя заради огромното внимание, което той привлича.

„Мисля, че по-късно през следващата година Кристиано ще се завърне за последен танц с националния отбор“, добави Перейра.

Роналдо напусна лагера на Португалия преди победата с 4:2 над Дания, след като разбрал, че няма да попадне в състава. Преди това той остана на резервната скамейка през целия двубой срещу Норвегия.

Към момента нито футболистът, нито португалската федерация са потвърдили официално план за негово завръщане.