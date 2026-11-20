Автобус с около 30 деца в предучилищна възраст катастрофира снощи в Чехия, след като се сблъска с лек автомобил, движещ се в насрещното платно. При инцидента е загинала шофьорката на колата, съобщи ДПА.

При катастрофата са пострадали 10 деца и четирима възрастни. Петима от ранените са с умерени травми, а останалите са получили леки наранявания. Всички са транспортирани до университетската болница в Пилзен, в западната част на страната.

Снимки от мястото показват, че след удара автобусът е излязъл от пътя и се е забил под ъгъл в насип. Предпазна мантинела е спряла превозното средство, предотвратявайки падането му по склона. Заради положението на автобуса пожарникарите са евакуирали пътниците през прозорците.

„Децата плачеха, не разбираха какво се е случило“, разказва очевидец пред чешкото издание „Новинки“.

Катастрофата е станала в района на Тремосна, на около 10 километра северно от град Пилзен, в Западна Бохемия.

Причините за тежкия инцидент все още се изясняват.