21 души са ранени при 17 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, като няма загинали, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 37 леки и едно тежко пътнотранспортно произшествие. При тях са пострадали двама души, а загинали няма.

На фона на сравнително спокойното последно денонощие обаче годишната статистика остава тревожна.

От началото на 2026 г. в страната са станали 6064 тежки пътнотранспортни произшествия. При тях са загинали 446 души, а 7563 са ранени.

Особено притеснителен е ръстът на жертвите спрямо миналата година. За същия период на 2025 г. загиналите участници в движението са били с 53 по-малко.

Така въпреки отделните дни без смъртни случаи по пътищата, общата картина показва, че България продължава да се сблъсква с тежък проблем с пътната безопасност.

Данните включват произшествия в цялата страна, а сред основните фактори за тежките инциденти традиционно са високата скорост, употребата на алкохол и наркотични вещества, неправилните маневри и нарушенията на правилата за движение.

Последните данни отново поставят въпроса за ефективността на контрола по пътищата и за необходимостта от по-сериозни мерки за предотвратяване на тежките катастрофи.