Скептичен съм към тенденцията да абсолютизираме значението на срещата между лидерите на Китай, САЩ и Русия - Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владамир Путин. Има много фактори, които опровергават, че тези срещи ще са "нова Ялта" или ново разчертание на влиянието върху света. Един от тези фактори е, че нито един от участниците в срещата не отива на нея като победител, за да правим паралел с Чърчил, Сталин и Рузвелт. На тази среща няма равнопоставеността, която е имало през 1945 г. Това заяви международният анализатор на ТАРАЛЕЖ Мартин Табаков пред БНТ.

Той определи събитието в Китай като "среща на двама мъже и половина".

"Амбициите и способностите на Руската федерация изпреварват нейните възможности. Русия иска да се държи като световна сила, но е по-скоро като камион с двигател на автомобил. Видяхме как китайският домакин посрещна Доналд Тръмп - на летището, и как посрещна Владимир Путин - изпрати началника на кабинета си да посрещне Путин. Това е на полето на символиката", каза Табаков.

Той открои някои от темите, които се обсъждат на тази среща - контрол над въоръжението, споразумените Китай-САЩ.

Табаков очаква истинското значение на срещата редуцира до символиката на нейното случване. Според международния анализатор, всеки от участниците в срещата има изгода от своето присъствие.

По думите му колкото по-дълго продължава войната в Украйна, толкова повече ще се увеличава зависимостта на Русия от Китай. В същото време Китай снабдява Русия с технологии с двойно предназначение.

"За Пекин от особен приоритет е постигането на работещо споразумение със САЩ. Тази формула би била усложнена, ако в разговора се вкара Украйна", каза Табаков.

"Не може да се правим на разсеяни, затова че се случват подобни събития, чиято амбиция е да координират развоя на международните отношения", каза Табаков.

Според него Европа няма причина да присъства на тази среща, защото тя засяга Азиатско-Тихоокеанския регион. "Ако се засегне темата Украйна, това трябва да ни притеснява, защото означава, че Европа ще участва по някакъв начин", каза Табаков.

За настояването от българската опозиция да бъде свикан КСНС след продължаващите атаки от дронове над търговски кораби в Черно море анализаторът каза, че се опасява, че подобно заседание може да бъде политизирано. "Най-важното в случая е всички представители на институции е да бъдат запознати с наличната информация. Вторият важен въпрос е какво правят властите, които са натоварени с тази информация. Виждаме, че има известна срамежливост по отношение на адресирането на източника на тези дронове", каза Табаков.

"Русия се опита да направи в Черно море това, което Иран се опитва да направи в Ормузкия проток", допълни Мартин Табаков.