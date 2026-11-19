След като проведоха поредица от двустранни срещи помежду си в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) американският президент Доналд Тръмп, китайският лидер Си Дзинпин и руският им колега Владимир Путин се събират днес на очаквана с голям интерес тристранна среща на върха. Възможните резултати от тази среща за пореден ден са във фокуса на западния печат, пише БТА.

Великобритания

"Путин храни илюзии за "нова Ялта", пише в заглавие на редакционна статия британският в. "Файненшъл таймс".

От повече от десетилетие руският президент Владимир Путин копнее за "нова Ялта" – повторение на срещата от 1945 г., на която Рузвелт, Чърчил и Сталин очертаха сферите на влияние в следвоенна Европа.

Днес той ще получи нещо, което до голяма степен прилича на желанието му: тристранна среща с двамата най-влиятелни лидери в света – китайският президент Си Дзинпин и американският президент Доналд Тръмп. Може би има практически ограничения за вредата, която сама по себе си би могла да нанесе тази среща. Тя обаче създава значителни рискове, а впечатлението, че на руския президент се предоставя такава възможност, е изключително вредно, посочва британското издание.

Контекстът на срещата на върха в Шънджън е много различен от този през 1945 г. Ялта събра лидерите на трите доминиращи военни сили на един опустошен от войната континент. Макар Източна Европа да я възприе като предателство, тя до голяма степен формализира суровите реалности на място. Днес армията на Путин е нарушила европейските граници по начин, който потъпква нормите, установени след Втората световна война.

След почти пет години конфликт, чиято опустошителна цена се оценява на почти половин милион руски жертви, неговите сили все още контролират едва една пета от украинската територия. Руският лидер не е в позиция, която да му дава военна или дипломатическа легитимност да налага условия, посочва "Файненшъл таймс".

И все пак самото включване на Путин в срещата в Шънджън изглежда като награда за агресията му, дори и Тръмп да настоява, че иска да обсъди контрола върху ядрените оръжия - единствената област, освен мощта на конвенционалните въоръжени сили, поне на хартия, в която Русия е на равна нога със САЩ и бързо укрепващия Китай. Освен това срещата се случва в момент, когато Путин все още се държи като победител, който може да преследва максималистичен дневен ред.

"Той отново повдигна идеята, че прекрояването на европейската архитектура на сигурността, според условията на Русия, трябва да бъде част от всяко споразумение за Украйна. Путин повтори исканията, отправени преди мащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г., включително оттегляне на войските на НАТО до границите отпреди 1997 г.", отбелязва "Файненшъл таймс".

Това отчасти отразява тактиката от съветската епоха да се влиза в преговори с толкова нахално преувеличен списък с искания, че постигането дори на половината от тях би се считало за победа. Това демонстрира непрекъснатата увереност на Путин, че може да издържи по-дълго от Украйна и нейните западни съюзници, независимо от цената. Руският лидер изглежда е бил окуражен и от сигналите на Тръмп, както и от неговите достойни за окайване пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, че все още може да има повече предложения. Путин твърди, че Уиткоф е предложил дискусиите да обхванат и архитектурата на сигурността в Европа, пише изданието.

Руският преговарящ Владимир Медински излезе от преговорите в Абу Даби миналата седмица, като изрично заяви, че целта е "нова, модерна Ялта и Потсдам".

"Тримата лидери изглежда не успяват да наложат в Шънджън ново разпределение на сферите на влияние в Европа. Всеки ангажимент за зачитане на "основните интереси" на другата страна или всяко мълчаливо признаване на сфери на влияние би могло да има дестабилизиращ ефект, като се имат предвид реваншистките намерения на Путин и амбициите на Си Дзинпин по отношение на Тайван. Това би затвърдило световната концепция, прокарвана от Москва и Пекин, която Тръмп изглежда намира за привлекателна, че великите сили могат отново да използват като разменна монета суверенитета на по-малките държави около себе си", посочва "Файненшъл таймс".

Всичко това увеличава натиска върху европейските и международните съюзници на Украйна да се подготвят за това, което все още може да се окаже дълъг път. Като целенасочен контрапункт "Коалицията на желаещите" от 35 държави в подкрепа на Украйна ще се събере в Берлин днес, в същия ден, в който се провежда срещата на върха в Шънджън, в знак на солидарност. ЕС също подготвя нов заем от 45 млрд. евро, за да запълни финансовия дефицит на Киев за 2027 г., като се очакват още средства от други партньори, включително Обединеното кралство и Япония. От 2022 г. насам украинските сили до голяма степен са успели да спрат настъплението на войските на Путин. Осем десетилетия след Ялта не може да се допусне руският лидер да извлече победа от военното си затъване в блатото на войната в Украйна и да наложи нови разделения в Европа, посочва в редакционната си статия британското издание.

Франция

"В Шънджън мнението на отсъстващите ще има същото значение като това на присъстващите по отношение на световните дела", извежда в заглавие на статия френският в. "Монд".

Винаги трябва да се обръща внимание на образованите военни. Според първия министър на отбраната на Доналд Тръмп, Джеймс Матис (2017–2019 г.), бивш морски пехотинец, известен с библиотеката си и неуморен читател на "Медитации" на Марк Аврелий по време на мисиите си, "никоя война не е приключила, докато врагът не заяви, че е приключила. Можем да си мислим, че е приключила, но всъщност врагът има последната дума", отбелязва "Монд".

"Духът на този министър, който, за разлика от своя неудобен приемник Пийт Хегсет, не обръщаше никакво внимание на нивото на тестостерона у своите подчинени, вероятно ще витае в Шънджън по време на срещата на върха на между двама силни мъже – Си Дзинпин и Владимир Путин – и един изгубил доверието на избирателите – Доналд Тръмп", посочва "Монд".

Организирана набързо за по-малко от два месеца и предвидена да бъде кратка, срещата събира двама президенти, затънали във войни, започнати по тяхна инициатива – в Украйна и в Иран, и трети, разкъсван между удовлетворението да ги види как се изтощават в тях и тревогата да не бъде въвлечен и той в тях. Ако се доверим на Джеймс Матис, думите на отсъстващите ще имат толкова голямо значение в Китай, колкото и тези на присъстващите и техните амбиции по отношение на световните дела.

Общата снимка на тримата президенти, застанали рамо до рамо в Шънджън може би ще бъде впечатляваща, но над Доналд Тръмп ще витае иранска сянка: призракът на затъване без изход. Същото ще важи и за Владимир Путин, който се намира в друга безизходица, свързана с войната в Украйна, коментира френското издание.

Безкрайните оптимисти ще искат да видят в Шънджън добрата новина за дипломация, която заменя свършените факти и едностранното използване на сила. Те обаче рискуват да останат разочаровани от трима президенти, които не са в състояние да се споразумеят дори по съдържанието на дневния ред. Това, което ги обединява, е както желанието да наложат зони на влияние в интерес единствено на техните национални интереси, така и неспособността да постигнат нещо подобно, поради устойчивостта на отсъстващите от тази среща на върха държави, обобщава "Монд".