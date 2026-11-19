Движението на влакове по Кримския мост бе временно спряно заради нова украинска атака. Това съобщиха в ранните часове на днешния ден назначените от Москва власти в Крим, цитирани от ДПА.

"В момента се прави оценка на нанесените щети", написа губернаторът на Крим в профила си в Телеграм. Повече информация ще бъде съобщена, когато тя е налична.

В нощта срещу вторник мостът бе поразен при голяма украинска атака с крилати ракети. Тогава се срути стоманената арка над автомобилната секция на съоръжението, което е дълго 19 км, информира БТА.

Мостът бе построен, за да свърже черноморския полуостров, анексиран от Русия през 2014 г., с континентална Русия.

Първоначално построен като автомобилна и железопътна артерия, от началото на войната мостът се използва и за придвижване на руски войски към окупираните части от Южна Украйна.

Украйна се защитава срещу пълномащабна руска инвазия от февруари 2022 г. с подкрепата на западните страни.