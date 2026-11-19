Радослав Гидженов ще започне на Световното първенство по футбол за юноши до 17 години като четвърти съдия на мача от първия кръг в група С между Аржентина и Австралия, обявиха от ФИФА.

Назначение на тази среща от турнира има и Петър Митрев, който ще бъде резервен асистент-съдия. Българската съдийска бригада начело с Гидженов е един от седемте европейски съдийски екипа, които са на Мондиала при 17-годишните, който се провежда в Катар. Заедно с тях е и Тодор Вущов от Самоков, като тримата заедно чакат и първото си назначение на терен.

Срещата Аржентина – Австралия, която ще се играе на един от терените на академията „Аспайър“ в Ал Раян, главен арбирът е Майкъл Вен от Канада с помощници: Туейн Андерсън от Канада и Хосе да Силва от САЩ.

Групата е една от тежките на Световното първенство за юноши, като в нея са още Мозамбик и Дания, които играят малко по-рано на друг терен на Академията „Аспайър“.