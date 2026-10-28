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Радослав Гидженов ще ръководи завръщането на ЦСКА на "Армията"

Радослав Гидженов ще ръководи завръщането на ЦСКА на "Армията"
БТА

СК към БФС обяви нарядите за предстоящия кръг в Първа лига

Радослав Гидженов ще ръководи завръщането на ЦСКА на "Българска армия". Пловдивчанинът беше назначен за главен съдия на домакинството на Славия от 13-ия кръг на Първа лига. 

Гостуването на Левски на Дунав Русе е поверено на Мариян Гребенчарски. На срещата Локомотив Пловдив - Лудогорец е назначен Тодор Киров

Ето всички наряди за предстоящия кръг в Първа лига:

30 октомври 2026 г., петък, 17:00 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС:        Мартин Иванов Марков       АС1:    Мартин Емилов Венев              АС2:    Радостин Николов Бодуров

4-ТИ:   Георги Георгиев Спасов      ВАР:     Димитър Димитров Димитров       АВАР:  Георги Георгиев Новачев

СН:      Валентин Желев Добрев    

30 октомври 2026 г., петък, 19:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Ботев АД

ГС:        Волен Валентинов Чинков АС1:    Дениз Пиринов Соколов          АС2:    Иво Николаев Колев

4-ТИ:   Станимир Лозанов Тренчев            ВАР:     Никола Антонов Попов           АВАР:  Владимир Николаев Кирилов

СН:      Йордан Костадинов Иванов           

31 октомври 2026 г., събота, 14:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Лудогорец 1945

ГС:        Тодор Недялков Киров         АС1:    Владимир Тодоров Ташков             АС2:    Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:   Ивайло Красимиров Ненков           ВАР:     Венцислав Георгиев Митрев       АВАР:  Кристина Георгиева Георгиева

СН:      Крум Добринов Стоилов    

31 октомври 2026 г., събота, 16:30 ч.

ФК Дунав Русе - ПФК Левски

ГС:        Мариян Георгиев Гребенчарски   АС1:    Станимир Илков Илков АС2:    Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ:   Георги Георгиев Новачев   ВАР:     Станимир Лозанов Тренчев           АВАР:  Михаел Петков Павлов

СН:      Цветан Кръстев Кръстев    

31 октомври 2026 г., събота, 19:30 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Славия 1913

ГС:        Радослав Петров Гидженов             АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ:   Петър Милков Николов       ВАР:     Геро Георгиев Писков              АВАР:  Любомир Николаев Вушовски

СН:      Александър Костадинов Костадинов      

2 ноември 2026 г., понеделник, 17:00 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Ботев Враца

ГС:        Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Йордан Петров Петров             АС2:    Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ:   Християна Красимирова Гутева    ВАР:     Димитър Димитров Димитров             АВАР:  Красимир Маргаритов Кръстев

СН:      Ивелин Венциславов Занев           

2 ноември 2026 г., понеделник, 19:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Септември Сф

ГС:        Васил Петров Минев            АС1:    Павлета Веселинова Рашкова          АС2:    Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ:   Любомир Николаев Вушовски      ВАР:     Денислав Йорданов Сталев     АВАР:  Димо Стоянов Димов

СН:      Ахмед Яшар Ахмед 

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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