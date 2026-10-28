Феновете на ЦСКА блокираха системата за билети на „Българска армия"

Грешка в системата временно замрази продажбата на билети за столичното дерби между ЦСКА и Славия от 14-ия кръг на Първа лига. Интересът към мача е голям, тъй като той ще бъде официално откриване на изцяло новия стадион „Българска армия".

БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

Техническият проблем стресна част от лоялните привърженици с абонаментни карти от предходния сезон, които се ползват с правото първи да си осигурят места за дългоочакваното завръщане у дома. За да овладеят ситуацията, от клуба започнаха ремонт на софтуера. От ръководството припомниха, че платформата е напълно нова и още в началото на седмицата призоваха за разбиране при евентуални технически неизправности.

Представители на ЦСКА увериха, че местата на всички над 4000 картодържатели от миналата година са абсолютно гарантирани. Тези фенове ще закупят своите пропуски приоритетно, а свободната продажба за останалата част от публиката ще стартира едва след като техните заявки бъдат изпълнени.

Мачът е насрочен за събота (31 октомври) от 19:30 ч., като прогнозите сочат, че търсенето ще надхвърли капацитета на 18-хилядния нов стадион поне три пъти.