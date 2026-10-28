Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Феновете на ЦСКА блокираха системата за билети на „Българска армия"

Феновете на ЦСКА блокираха системата за билети на „Българска армия"
БТА

Техническият проблем се дължи на големия интерес към първия мач на новия стадион

Грешка в системата временно замрази продажбата на билети за столичното дерби между ЦСКА и Славия от 14-ия кръг на Първа лига. Интересът към мача е голям, тъй като той ще бъде официално откриване на изцяло новия стадион „Българска армия".

БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

Техническият проблем стресна част от лоялните привърженици с абонаментни карти от предходния сезон, които се ползват с правото първи да си осигурят места за дългоочакваното завръщане у дома. За да овладеят ситуацията, от клуба започнаха ремонт на софтуера. От ръководството припомниха, че платформата е напълно нова и още в началото на седмицата призоваха за разбиране при евентуални технически неизправности.

Представители на ЦСКА увериха, че местата на всички над 4000 картодържатели от миналата година са абсолютно гарантирани. Тези фенове ще закупят своите пропуски приоритетно, а свободната продажба за останалата част от публиката ще стартира едва след като техните заявки бъдат изпълнени. 

Мачът е насрочен за събота (31 октомври) от 19:30 ч., като прогнозите сочат, че търсенето ще надхвърли капацитета на 18-хилядния нов стадион поне три пъти.

Още по темата

Стилиян Петров преди завръщането на ЦСКА: „Армията“ беше моят нов дом

Стилиян Петров преди завръщането на ЦСКА: „Армията“ беше моят нов дом

ЦСКА критикува съдиите въпреки победата срещу Лудогорец

ЦСКА критикува съдиите въпреки победата срещу Лудогорец

ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

Михаил Александров: Всичко за завръщането на ЦСКА на „Българска армия“ е готово

Михаил Александров: Всичко за завръщането на ЦСКА на „Българска армия“ е готово

Официално: ЦСКА се завръща на стадион „Българска армия“ на 31 октомври

Официално: ЦСКА се завръща на стадион „Българска армия“ на 31 октомври

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Биляна Дудова на победа от медал на световното по борба

Биляна Дудова на победа от медал на световното по борба

Джейсън Тейтъм повтори Лари Бърд при победа със сирената на Бостън Селтикс

Джейсън Тейтъм повтори Лари Бърд при победа със сирената на Бостън Селтикс

Националът Лукас Петков отпадна от Купата на Германия

Националът Лукас Петков отпадна от Купата на Германия

Маркус Гиздол прати футболист на ЦСКА да се лекува в Германия

Маркус Гиздол прати футболист на ЦСКА да се лекува в Германия

Александър Зверев оцеля и е на една победа от №1 в тениса

Александър Зверев оцеля и е на една победа от №1 в тениса

Водещи

Биляна Дудова на победа от медал на световното по борба

Биляна Дудова на победа от медал на световното по борба

  • Преди 3 минути
Ивелин Михайлов: "Величие" ще подкрепи Йотова на балотажа

Ивелин Михайлов: "Величие" ще подкрепи Йотова на балотажа

Арести след като установиха незаконно сечище край Видин

Арести след като установиха незаконно сечище край Видин

  • Преди 8 минути
Нетаняху увеличава преднината си на изборите в Израел, но остава без мнозинство

Нетаняху увеличава преднината си на изборите в Израел, но остава без мнозинство

  • Преди 11 минути
Премиерът Радев обеща цените на тока и на парното да останат на това ниво

Премиерът Радев обеща цените на тока и на парното да останат на това ниво

Всеки трети млад човек в Северна Македония не вижда бъдещето си в страната

Всеки трети млад човек в Северна Македония не вижда бъдещето си в страната

  • Преди 23 минути
Рокади в ръководството на полицията в Русе

Рокади в ръководството на полицията в Русе

  • Преди 35 минути
Джейсън Тейтъм повтори Лари Бърд при победа със сирената на Бостън Селтикс

Джейсън Тейтъм повтори Лари Бърд при победа със сирената на Бостън Селтикс

  • Преди 38 минути
Димитър Стоянов: България, Румъния и Турция обсъждат общи мерки след атаките срещу кораби в Черно море

Димитър Стоянов: България, Румъния и Турция обсъждат общи мерки след атаките срещу кораби в Черно море

  • Преди 44 минути
Демерджиев: Установихме извършителите на палежа на антените на "Старлинкс" още ден след престъплението

Демерджиев: Установихме извършителите на палежа на антените на "Старлинкс" още ден след престъплението

Румен Радев за палежа на антените на "Старлинкс": Ускорихме издаването на ЕЗА

Румен Радев за палежа на антените на "Старлинкс": Ускорихме издаването на ЕЗА

Тръмп иска да забрани термина „изкуствен интелект“

Тръмп иска да забрани термина „изкуствен интелект“

  • Преди 53 минути
Националът Лукас Петков отпадна от Купата на Германия

Националът Лукас Петков отпадна от Купата на Германия

  • Преди 59 минути
Ицо Хазарта: Питаме ЕК може ли със заповед на правителството да ни изтрият страниците във ФБ

Ицо Хазарта: Питаме ЕК може ли със заповед на правителството да ни изтрият страниците във ФБ

Преобърнатият кораб „Хорив“, атакуван с дрон, навлезе в българската икономическа зона в Черно море

Преобърнатият кораб „Хорив“, атакуван с дрон, навлезе в българската икономическа зона в Черно море

  • Преди 1 час