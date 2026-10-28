Близо 16% от българите не могат да си позволят достатъчно топъл дом през зимата

Близо 16% от българите не могат да си позволят да поддържат дома си достатъчно топъл през студените месеци, показват данни на Евростат, цитирани от NOVA.

Въпреки че проблемът остава сериозен, делът на хората с подобни затруднения е намалял значително през последното десетилетие. През 2016 г. почти 40% от българите не са можели да си позволят достатъчно отопление в жилищата си.

През 2024 г. България и Гърция са сред страните с най-висок дял на хората, които изпитват затруднения да поддържат домовете си топли. Според данните за 2025 г. България вече заема третото място в тази негативна класация. В Литва и Гърция проблемът остава по-сериозен, като в Гърция засяга около 18% от населението.

Средно за Европейския съюз по-малко от 9% от хората изпитват подобни затруднения. Във Финландия делът им е едва около 2%. В повечето европейски държави се отчита подобрение, докато в Румъния, Швеция, Словения и Австрия проблемът се е задълбочил.

Токът и дървата остават основните източници на отопление у нас

Според последното национално преброяване на населението, проведено от Националния статистически институт, електричеството е най-разпространеният начин за отопление в България. На него разчитат близо половината от домакинствата, докато 36% използват дърва, а 13% се отопляват с централно парно.

По-малък е делът на жилищата, които използват въглища, пелети, природен газ и други източници. Част от домакинствата комбинират повече от един начин за отопление.

Каква част от семейния бюджет отива за енергия?

Разходите за вода, електроенергия, газ и други подобни нужди представляват близо една четвърт от общите разходи на средностатистическия европеец. В България делът е около 16,5%, което е под средното европейско равнище.

Най-голяма част от бюджета за тези нужди отделят домакинствата в Чехия, където разходите достигат близо една трета от общите им харчове. Във Финландия и Дания те също са около 30%.

Енергийната ефективност на жилищата

Подобряването на енергийната ефективност е друг важен фактор за ограничаване на разходите за отопление. Според данните, представени от NOVA, Нидерландия е начело в Европа по дял на жилищата, в които са предприети подобни мерки през последните пет години — над 60%.

Следват Дания, Франция и Словения с приблизително една трета от жилищата. България също попада в първата половина на класацията, което показва напредък в усилията за подобряване на енергийните характеристики на домовете.

В другия край на подреждането е Италия, където едва около 2,5% от жилищата са преминали през подобни подобрения през разглеждания период.