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Синя България: Трябва да дадем отпор на избора на Йотова

Синя България: Трябва да дадем отпор на избора на Йотова
БТА

От десния съюз изразиха тревога от липсата на обединяваща дясна кандидатура и определиха президентските избори като въпрос на ценности

Десният съюз "Синя България" обяви, че се противопоставя на кандидатурата на Илияна Йотова на предстоящия балотаж на президентските избори. Това става ясно от официална позиция на Политическия съвет на формацията, разпространена на 26 октомври.

"На балотажа в неделя сме изправени пред избор. Изборът е въпрос на ценности", заявяват от "Синя България".

От формацията изразяват тревога от липсата на обединяваща дясна кандидатура на президентските избори, но подчертават, че това не променя политическите им убеждения.

"Независимо от това, ние от "Синя България" заявяваме, че не можем да забравим кои сме и срещу кого сме!", се посочва в позицията.

Десният съюз определя кандидатурата на Йотова като олицетворение на "популистки и левичарски модел на управление" и заявява, че е негов идеологически и геополитически противник.

"Трябва да положим усилие да дадем отпор срещу такъв избор", категорични са от формацията.

От "Синя България" отправят критики и към състоянието на десницата, като посочват разделенията, партийните сметки и политическата непоследователност през последните години.

Въпреки тези проблеми от съюза настояват, че основните ценности и политически принципи трябва да бъдат отстоявани.

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