4800 жители на община Стара Загора честват имен ден на Димитровден
Най-многобройни са старозагорците с името Димитър
Близо 4800 жители на община Стара Загора отбелязват своя имен ден днес, когато Православната църква чества паметта на свети великомъченик Димитър Солунски. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация.
Най-многобройни са старозагорците с името Димитър – 2402. Сред останалите популярни мъжки имена са Митко – 827, Димо – 406, Димчо – 124 и Митьо – 125 души, информира БТА.
При дамите най-много са именичките с името Димитрина – 269, следвани от Димка – 204, Митка – 70 и Димана – 59 души. В община Стара Загора има още жители с имената Драгомир – 152, Драган – 21, Диман и Димитрия – по 19, Драгомира – 18, Дима и Димитричка – по 13, Мита – 11, Драго – 8 и Деметра – 1.
Димитър бил родом от Солун и живял в края на трети и началото на четвърти век. Получил добро образование и заради качествата му на мъдър и храбър воин бил поставен на висок военен пост - хилядник. Почитта към великомъченик Димитър Солунски се разпространила широко на Балканите. Името му е свързано и с историята на българския народ. През 1185 година на 26 октомври братята боляри Асен и Петър обявили в Търново свободата на България от византийско господство.